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Последняя ниточка оборвется: критическая ситуация на ЗАЭС довела Энергодар до края пропасти

Россия » Новороссия » Запорожье

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) столкнулась с критическими сложностями в энергоснабжении. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что крупнейший ядерный объект Европы сейчас запитан всего по одной резервной линии — "Ферросплавной". Ситуация в прилегающем Энергодаре остается тяжелой: город лишен стабильного электроснабжения и воды.

ЗАЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Leo211, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗАЭС

Энергетическая блокада и безопасность станции

Несмотря на дефицит внешних линий питания, Лихачев заверил, что ЗАЭС находится в безопасном состоянии. Все системы жизнеобеспечения объекта работают в "зеленой зоне", а радиационный фон не превышает естественных значений. Эти данные подтверждают и инспекторы МАГАТЭ, которые дежурят на площадке. Однако хрупкость схемы питания вызывает серьезную обеспокоенность, так как любая техническая неисправность на единственной оставшейся линии может привести к полной потере внешнего энергоснабжения.

"Для атомной станции потеря внешних источников питания — это сценарий повышенной сложности. Даже если реакторы заглушены, топливо требует постоянного охлаждения. Переход на дизель-генераторы — это штатная, но крайне нежелательная процедура в условиях постоянных обстрелов окружающей инфраструктуры", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Удары по персоналу и инфраструктуре

Террор со стороны ВСУ в отношении атомщиков приобрел целенаправленный характер. Недавно в результате удара украинского дрона по служебному автомобилю погиб главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и его водитель. В МИД России подчеркнули, что это спланированная акция по дезорганизации управления станцией. Очередным актом агрессии стал обстрел городского рынка в Энергодаре, где получили тяжелые ранения мирные жители. МАГАТЭ фиксирует атаки, но продолжает воздерживаться от прямого указания на виновника — киевский режим.

Оценка рисков и технические последствия

Постоянные перебои с энергией бьют не только по безопасности реакторов, но и по муниципальному хозяйству. Энергодар фактически превращается в зону гуманитарного бедствия из-за остановки насосных станций и систем фильтрации воды. 

"Надежность энергоснабжения ЗАЭС — это вопрос не только технический, но и бюджетный. Восстановление разрушенных линий и содержание защитных систем в условиях боевых действий требует колоссальных затрат, которые ложатся на плечи федерального центра. Региональная экономика здесь полностью завязана на жизнеспособность станции", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр Текущий статус
Линии питания Работает 1 из основных ("Ферросплавная")
Радиационный фон В норме (контроль МАГАТЭ)
Состояние Энергодара Отсутствие воды и света из-за атак

Ответы на популярные вопросы

Что значит нахождение станции в "зеленой зоне"?

Это технический термин, означающий, что все критически важные системы работают в штатном режиме, а параметры безопасности соответствуют проектным нормам.

Почему станция не может вырабатывать энергию для себя?

Реакторы ЗАЭС находятся в холодном останове для минимизации рисков при обстрелах. В таком состоянии станция не генерирует ток, а только потребляет его для охлаждения топлива.

Какую роль играют инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС?

Они ведут мониторинг физической целостности объекта и фиксируют факты атак. Однако агентство избегает политических заявлений о том, кто именно ведет обстрелы.

Как обеспечивается защита персонала ЗАЭС?

Российская сторона внедряет дополнительные меры физической защиты и бронирования техники, однако точечные удары дронов-камикадзе остаются главной угрозой для специалистов.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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