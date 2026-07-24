Новый центр производства картофеля в Архангельской области обеспечит соцсферу продукцией

В Пинежском районе Архангельской области начинает формироваться новый центр товарного картофелеводства. ОАО "Карпогорское АП" — резидент Арктической зоны РФ — получило в пользование 60 гектаров земли у деревни Ваймуша и в 2026 году высевает первые семь. Инвестиции оцениваются в шесть миллионов рублей, предприятие финансирует проект за свой счёт. Главная задача на старте — не только вырастить урожай, а обеспечить ему хранение и предсказуемый сбыт.

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На встрече с главой предприятия Алексеем Козьминым и главой Пинежского муниципального округа Людмилой Колик замглавы региона Дмитрий Рожин отметил: проект уже перешёл к практике, теперь важно помочь выстроить устойчивую модель реализации. Продукцию планируют поставлять в магазины, столовые, школы и больницы округа, а также выходить на рынки Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Участие в Маргаритинской ярмарке рассматривается как дополнительная площадка для поиска покупателей.

Хранение и севооборот — условие годового сбыта

Ключевой узел инфраструктуры — овощехранилище. Без его реконструкции и установки современной вентиляции картофель не сохранится до следующего сезона, а значит, равномерные поставки покупателям невозможны. Основные вложения — шесть миллионов рублей — пойдут на закупку картофелеуборочного комбайна, сортировочной линии, ремонт хранилища, вентиляцию, семенной фонд, удобрения и культуры для севооборота.

— Сейчас мы обрабатываем первые семь гектаров, но в перспективе планируем освоить весь предоставленный участок, — рассказал Алексей Козьмин. — Для дальнейшего развития необходимо не только вырастить качественный картофель, но и обеспечить его сортировку, хранение и реализацию. Поэтому параллельно с работой на земле занимаемся реконструкцией овощехранилища и ведём переговоры с потенциальными покупателями.

Администрация округа совместно с инвестором проводит замер потребности местных бюджетных организаций в картофеле. Это позволит зафиксировать объёмы, требования к фасовке и график поставок ещё до уборки. По словам Людмилы Колик, прогнозируемый спрос нужен производителю не меньше, чем стабильное качество — покупателям.

Почему это важно для северного сельского хозяйства

Развитие картофелеводства в Прионежье — не просто новый бизнес-проект. Это попытка закрыть исторический дефицит собственной картофелины в районе, где природные условия позволяют получать качественный продукт с минимальной химизацией, но логистика и отсутствие хранилищ делали локальное производство неконкурентоспособным.

"Проекты вроде "Карпогорского АП" показывают, как работает арктический режим преференций на практике: земля в обороте, инвестор строит инфраструктуру хранения, муниципалитет помогает с закупками для соцсферы. Для Северо-Запада это النموذج импортозамещения не декларативный, а конкретный — гектары, тонны, контракты. Главный риск сейчас — не агротехника, а логистика сбыта. Если удастся зафиксировать долгосрочные контракты с школами, больницами и сетевым ритейлом Архангельска, предприятие получит платежеспособный спрос и сможет планировать расширение посевов. Без гарантированного сбыта даже качественный картофель из нового хранилища рискует лежать до поры до времен", — аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов

По итогам встречи Дмитрий Рожин поручил администрации округа сопровождать инвестора на всех этапах: от проработки рынков сбыта и участия в ярмарочных мероприятий до подключения доступных мер господдержки. Контроль за прохождением ключевых этапов проекта будет вестись совместно с муниципалитетом.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов