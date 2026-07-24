В Смоленске заработали камеры, читающие номера в дождь и ночью: штрафов станет больше

В центре Смоленска установили новые камеры для фиксации нарушений ПДД. Обновленное оборудование позволяет считывать государственные номера автомобилей даже в дождь или в сумерках.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камера видеофиксации на автомобильной дороге

Для водителей, которые часто паркуются в центральной части города или превышают скорость на городских улицах, контроль станет жестче. Новые матрицы камер работают точнее старых, поэтому вероятность избежать штрафа при совершении нарушения снижается.

За первый месяц работы системы зафиксировали несколько десятков нарушений. В основном речь идет о неправильной парковке на запрещенных участках и превышении скоростного режима.

Тип нарушения Статус фиксации Парковка в запрещенных местах Зафиксировано несколько десятков случаев Превышение скорости Зафиксировано несколько десятков случаев

ЦОДД планирует установить аналогичное оборудование и в других районах Смоленска. Расширение зоны наблюдения должно снизить количество аварий на дорогах города.

"Установка новых камер позволила увеличить количество зафиксированных нарушений и повысить уровень безопасности на дорогах", — сообщили в ЦОДД.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова