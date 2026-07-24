В Беслане открыли поликлинику после первого за 40 лет капитального ремонта

В Беслане открылась обновленная поликлиника. Здание медицинского учреждения прошли через капитальный ремонт впервые за 40 лет, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

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"Здание медицинского учреждения полностью обновили впервые за 40 лет. Привели в порядок кабинеты и другие помещения, заменили инженерные сети, кровлю, установили новую котельную и трансформаторную подстанцию. Теперь жители Правобережного района получают качественную медицинскую помощь в комфортных условиях и проходят необходимые обследования", — отметил Сергей Меняйло.

Работы затронули все основные системы здания: от кровли до внутренних коммуникаций. Установка новой котельной и трансформаторной подстанции обеспечит стабильную работу оборудования и теплоснабжение помещений в зимний период.

Обновление детского здравоохранения

Параллельно с основной поликлиникой отремонтировали и детскую поликлинику №1. Ранее учреждение передали в управление Министерства здравоохранения РСО-Алания.

В детском отделении заменили кровлю, инженерные сети, обновили санитарно-технические приборы. Помимо косметического ремонта, в клинике установили новое диагностическое и лечебное оборудование.

Объект Что сделали Городская поликлиника Ремонт кабинетов, замена сетей и кровли, новая котельная и подстанция. Детская поликлиника №1 Обновление помещений, замена сетей и кровли, установка нового оборудования.

Модернизация медицинских объектов в Беслане позволяет жителям Правобережного района проходить обследования и получать лечение без необходимости выезда в другие города республики.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова