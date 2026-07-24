В Беслане открыли поликлинику после первого за 40 лет капитального ремонта

В Беслане открылась обновленная поликлиника. Здание медицинского учреждения прошли через капитальный ремонт впервые за 40 лет, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Здание медицинского учреждения полностью обновили впервые за 40 лет. Привели в порядок кабинеты и другие помещения, заменили инженерные сети, кровлю, установили новую котельную и трансформаторную подстанцию. Теперь жители Правобережного района получают качественную медицинскую помощь в комфортных условиях и проходят необходимые обследования", — отметил Сергей Меняйло.
Работы затронули все основные системы здания: от кровли до внутренних коммуникаций. Установка новой котельной и трансформаторной подстанции обеспечит стабильную работу оборудования и теплоснабжение помещений в зимний период.
Параллельно с основной поликлиникой отремонтировали и детскую поликлинику №1. Ранее учреждение передали в управление Министерства здравоохранения РСО-Алания.
В детском отделении заменили кровлю, инженерные сети, обновили санитарно-технические приборы. Помимо косметического ремонта, в клинике установили новое диагностическое и лечебное оборудование.
|Объект
|Что сделали
|Городская поликлиника
|Ремонт кабинетов, замена сетей и кровли, новая котельная и подстанция.
|Детская поликлиника №1
|Обновление помещений, замена сетей и кровли, установка нового оборудования.
Модернизация медицинских объектов в Беслане позволяет жителям Правобережного района проходить обследования и получать лечение без необходимости выезда в другие города республики.
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