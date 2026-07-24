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Пулково накрыла воздушная пробка: рейсы в Турцию задержались так, что люди остались ночевать в аэропорту

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Аэропорт Пулково столкнулся с масштабным сбоем в расписании после ночного закрытия воздушного пространства. Самые серьезные проблемы возникли у турецких авиаперевозчиков: время ожидания вылета в Анталью и Стамбул перевалило за 15-20 часов. Пассажиры вынуждены проводить сутки в терминалах или дожидаться рейсов в гостиницах.

20240818 Pulkovo international airport
Фото: commons.wikimedia.org by Сергей А., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
20240818 Pulkovo international airport

Хронология транспортного коллапса

Сбой в работе петербургской воздушной гавани произошел в ночь на 24 июля. Около четырех часов Пулково не принимало и не отправляло самолеты. Причиной ограничений стала атака украинских беспилотников на гражданские объекты, из-за чего в регионе вводили план "Ковер". В это время два борта, следовавшие в Северную столицу, были перенаправлены на запасные аэродромы в Москву.

"Любое закрытие неба, даже на несколько часов, вызывает эффект домино. Особенно страдает международная авиация, где график бортов расписан поминутно. Когда самолет не прилетает вовремя из-за ограничений, сдвигается вся цепочка последующих рейсов, что мы и наблюдаем в ситуации с турецким направлением", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Какие рейсы застряли в Пулково

Основной удар пришелся на флагмана турецкой авиации — Turkish Airlines. Рейсы ТК3119 и ТК3141, которые должны были доставить петербуржцев на курорты Антальи, задержаны на 20 часов. Пассажиры стамбульских рейсов ТК404 и ТК480 ожидают вылета на 16 часов дольше запланированного. Другие перевозчики — AJet, Pegasus и Corendon Airlines — также скорректировали графики, но их опоздания менее критичны и составляют от 4 до 7 часов.

Авиакомпания Максимальная задержка
Turkish Airlines До 20 часов
Pegasus / AJet До 7 часов

Администрация Пулково подтвердила, что сейчас обслуживание идет по измененному графику. 

Последствия для туристической логистики

Подобные инциденты бьют по карману и нервам путешественников. Массовые скопления людей ранее фиксировались и в других регионах — Барнауле, Кемерово и Омске. Для многих задержка в 20 часов означает потерю суток оплаченного отдыха. Ситуация с авиасообщением в Петербурге остается напряженной, хотя городская инфраструктура продолжает развиваться: например, активно расширяются зоны парковки в центре, что косвенно влияет на транспортную доступность для тех, кто едет в аэропорт на личном авто.

"Длительные задержки рейсов заставляют туроператоров перекраивать планы по трансферам и заселению. Для малых городов и региональных хабов такие сбои критичны, так как резервных бортов обычно не хватает. Внутренний туризм сейчас крайне чувствителен к стабильности расписания", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы

Как узнать актуальное время вылета?

Информацию следует проверять на онлайн-табло аэропорта Пулково или в мобильном приложении авиакомпании.

Что обязана предоставить авиакомпания при задержке более 4 часов?

Перевозчик обязан обеспечить пассажиров горячим питанием и прохладительными напитками.

Полагается ли гостиница при ожидании рейса ночью?

Да, при задержке вылета более чем на 6 часов в ночное время авиакомпания должна разместить пассажиров в отеле.

Можно ли вернуть деньги за билет из-за задержки?

Пассажир имеет право на вынужденный возврат полной стоимости билета, если рейс задержан на значительный срок.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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