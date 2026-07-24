В Алтайский край в 2026 году переехали сотни соотечественников из Казахстана и других стран

В Алтайский край за первую половину 2026 года переехали 338 соотечественников из-за рубежа. Среди них 142 человека стали основными участниками программы по добровольному переселению, остальные 196 — членами их семей.

Фото: commons.wikimedia.org by N 3 14 15 92 65, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Природа Алтая

Подавляющее большинство прибывших (86%) приехали из Казахстана. Также в регион переезжают люди из Германии, Киргизии и Узбекистана.

Больше половины трудоспособных переселенцев уже нашли работу или открыли свое дело — этот показатель составил 65,6%. Еще 4,7% обучаются в колледжах и вузах края.

Показатель Значение (I полугодие 2026) Всего зарегистрировано переселенцев 338 человек Доля граждан Казахстана 86% Занятость трудоспособных участников 65,6%

Меры поддержки

Управление Алтайского края по труду и занятости населения обеспечивает переселенцам социальный пакет. Деньги выделяют на:

аренду жилья;

медосмотр для получения гражданства РФ;

тесты по русскому языку, истории и законодательству России;

поддержку студентов, многодетных семей и родителей детей до 1,5 лет.

Для привлечения новых участников представители МВД провели презентации в Усть-Каменогорске, Алма-Ате, Уральске и Астане. Также организовали видеоконференцию с общественными организациями соотечественников из Германии, Турции, Испании, Франции и ряда стран СНГ.

До конца года в край планируют принять еще не менее 500 человек.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов