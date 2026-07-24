В Алтайский край в 2026 году переехали сотни соотечественников из Казахстана и других стран

В Алтайский край за первую половину 2026 года переехали 338 соотечественников из-за рубежа. Среди них 142 человека стали основными участниками программы по добровольному переселению, остальные 196 — членами их семей.
Подавляющее большинство прибывших (86%) приехали из Казахстана. Также в регион переезжают люди из Германии, Киргизии и Узбекистана.
Больше половины трудоспособных переселенцев уже нашли работу или открыли свое дело — этот показатель составил 65,6%. Еще 4,7% обучаются в колледжах и вузах края.
|Показатель
|Значение (I полугодие 2026)
|Всего зарегистрировано переселенцев
|338 человек
|Доля граждан Казахстана
|86%
|Занятость трудоспособных участников
|65,6%
Управление Алтайского края по труду и занятости населения обеспечивает переселенцам социальный пакет. Деньги выделяют на:
Для привлечения новых участников представители МВД провели презентации в Усть-Каменогорске, Алма-Ате, Уральске и Астане. Также организовали видеоконференцию с общественными организациями соотечественников из Германии, Турции, Испании, Франции и ряда стран СНГ.
До конца года в край планируют принять еще не менее 500 человек.
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