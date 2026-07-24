В Элисте старые мусорные контейнеры заменяют современными пластиковыми баками

В Элисте продолжается плановая замена контейнерного парка: старые емкости для сбора мусора сдают место современным пластиковым бакам. Об этом сообщил глава администрации города Алдар Лиджиков.
Новые вместительные контейнеры уже установлены на площадках 8 и 9 микрорайонов. С начала прошлого года в столице Калмыкии заменено более 400 емкостей. Параллельно с обновлением парка администрация приводит в порядок сами контейнерные площадки: за тот же период обустроено 54 участка и установлено 73 бункера для накопления крупногабаритных отходов.
Работы проводятся системно. По словам главы города, санитарное состояние территорий и качество сбора твёрдых коммунальных отходов находятся на особом контроле администрации.
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