Минпросвещения России вводит обновленный предмет ОБЗР для 8 и 10 классов с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года ученики 8‑х и 10‑х классов начнут изучать обновлённый предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР). Соответствующий проект приказа опубликован Министерством просвещения России на федеральном портале нормативных актов, об этом сообщили в министерстве просвещения Алтайского края.
Предмет переводится на модульную систему. Ученики пройдут два обязательных курса по 34 часа каждый: "Безопасность жизнедеятельности" (8 класс) и "Начальная военная подготовка" (10 класс). Это обеспечивает преемственность: базовый курс в основной школе и углубленный — в старшей.
Курс рассчитан на 34 часа и охватывает повседневные и экстремальные ситуации, с которыми подросток может столкнуться в городе, на природе, в транспорте и в цифровой среде. Программа включает:
Акцент сделан на чётких алгоритмах: "что делать, если…". Для жителей замерзли при отоплении, если машина сломалась на зимнике, если загорелся лес рядом с посёлком.
Второй модуль тоже на 34 часа, но ориентирован на государственную безопасность и готовность к службе. Программа охватывает:
Программа предусматривает практико-ориентированные интерактивные занятия. Школы получат рекомендации по использованию тренажёрных систем и виртуальных моделей: симуляторы пожара, эвакуации, оказания первой помощи, управления СИЗ. Это критически важно для малых населённых пунктов и северных школ, где нет доступных полигонов, пожарных депо или медиков рядом. Виртуальные тренажёры позволяют отработать навык в условиях, максимально приближенных к реальным, не выезжая в город.
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