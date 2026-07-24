Минпросвещения России вводит обновленный предмет ОБЗР для 8 и 10 классов с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года ученики 8‑х и 10‑х классов начнут изучать обновлённый предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР). Соответствующий проект приказа опубликован Министерством просвещения России на федеральном портале нормативных актов, об этом сообщили в министерстве просвещения Алтайского края.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьники у здания школы

Предмет переводится на модульную систему. Ученики пройдут два обязательных курса по 34 часа каждый: "Безопасность жизнедеятельности" (8 класс) и "Начальная военная подготовка" (10 класс). Это обеспечивает преемственность: базовый курс в основной школе и углубленный — в старшей.

Что изучат в 8 классе: "Безопасность жизнедеятельности"

Курс рассчитан на 34 часа и охватывает повседневные и экстремальные ситуации, с которыми подросток может столкнуться в городе, на природе, в транспорте и в цифровой среде. Программа включает:

правила обращения с бытовой техникой и газовой колонкой;

алгоритм действий при пожаре, коммунальной аварии, вызов экстренных служб;

дорожную безопасность: правила поведения пешехода, пассажира, велосипедиста;

поведение при стихийных бедствиях (наводнение, пожар в лесу, ураган) — актуально для жителей Сибири и Северных регионов;

правила безопасности на массовых мероприятиях;

цифровую гигиену: защиту персональных данных, распознавание мошенничества, кибербуллинга, безопасное поведение в соцсетях.

Акцент сделан на чётких алгоритмах: "что делать, если…". Для жителей замерзли при отоплении, если машина сломалась на зимнике, если загорелся лес рядом с посёлком.

Что изучат в 10 классе: "Начальная военная подготовка"

Второй модуль тоже на 34 часа, но ориентирован на государственную безопасность и готовность к службе. Программа охватывает:

основы национальной безопасности, закреплённые в Конституции РФ;

систему гражданской обороны, действия при чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени;

средства индивидуальной и коллективной защиты (СИЗ, СКЗ), правила надения, хранения, применения;

процедуру эвакуации: сигналы, маршруты, пункты размещения;

основы воинской службы: общиевоинские уставы, воинская дисциплина, основы строя;

противодействие экстремизму и терроризму: признаки угроз, алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов, сообщении о терракте;

практикумы по оказанию первой помощи: кровоостановка, иммобилизация при переломах, реанимация, помощь при ожогах, отморожениях, отравлениях.

Практикумы, тренажёры и виртуальные модели

Программа предусматривает практико-ориентированные интерактивные занятия. Школы получат рекомендации по использованию тренажёрных систем и виртуальных моделей: симуляторы пожара, эвакуации, оказания первой помощи, управления СИЗ. Это критически важно для малых населённых пунктов и северных школ, где нет доступных полигонов, пожарных депо или медиков рядом. Виртуальные тренажёры позволяют отработать навык в условиях, максимально приближенных к реальным, не выезжая в город.