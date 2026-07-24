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Около тысячи подростков из трех лагерей Алтайского края прошли курс цифровой грамотности

Россия » Сибирь » Барнаул

В Алтайском крае завершился цикл летних образовательных мероприятий по цифровой грамотности для подростков. Методический комплект станционной игры "Азбука цифровой безопасности", разработанный экспертами Алтайского института развития образования имени Адриана Топорова, прошёл апробацию в трёх детских оздоровительных лагерях и признан готовым к масштабированию. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Молодой человек со смартфоном и женщина, указывающая на стенд в коридоре
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Молодой человек со смартфоном и женщина, указывающая на стенд в коридоре

Участниками проекта стали около тысячи воспитанников лагерей "Факел" (Бийский район), "Восток" (Целинный район) и "Березка" (Первомайский район). Финальное мероприятие прошло в "Березке" — в станционной игре и творческом конкурсе "Моя цифровая безопасность" приняли участие более 200 подростков.

Как прошла игра

Программа включала четыре тематические станции. Каждая моделировала реальную угрозу, с которой по сюжету сталкивается 15-летний подросток Петя. Ребята помогали ему принимать решения в ситуациях, связанных с:

  • кибермошенничеством;
  • распространением фейковой информации;
  • онлайн-травлей;
  • попытками вовлечения в диверсионную и экстремистскую деятельность.

Все кейсы основаны на реальных случаях. Помимо игры, воспитанники участвовали в конкурсе рисунков и плакатов на тему цифровой безопасности. Победителей наградили сувенирной продукцией от "Движения первых".

Отзывы и итоги

"Мне очень понравилась игра. Сегодня я поняла, что в интернете гораздо больше опасностей, чем кажется. А ещё - что некоторые действия в Сети могут повлечь серьезную ответственность. Когда информация подается через игру, яркие карточки, а не только через лекцию, я запоминаю её намного лучше. Хотелось бы, чтобы такие занятия проводили и в нашей школе", — рассказала воспитанница шестого отряда Анастасия Койкова.

"Комплект станционной игры "Азбука цифровой безопасности" успешно прошел апробацию в реальной практике. Теперь все материалы готовы к тиражированию и могут использоваться вожатыми, педагогами-воспитателями, учителями общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования. Методический комплект содержит все необходимое для организации занятий и не требует дополнительной подготовки", — подвела итоги заместитель директора по научной и инновационной работе АИРО Татьяна Райских.

Дальнейшие планы

Следующий этап — летняя школа наставников "первых" для молодых педагогов края, которая пройдёт с 3 по 5 августа. Участников ознакомят с методическими подходами к воспитательной и профилактической работе, приоритетами государственной политики в сфере воспитания и ресурсами для формирования цифровой грамотности. Также представят кейс-чемпионат "Будущее БЕЗ опасности".

Идея проекта возникла в феврале 2026 года у лидеров первичных отделений "Движения первых". Игра и конкурс стали частью реализации "Регионального кейс-чемпионата "Будущее БЕЗ опасности" на средства гранта "Движения первых".

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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