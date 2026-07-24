Жители Тверской области от 14 до 35 лет могут принять участие в проекте "Нейроигры"

Молодые специалисты Верхневолжья получат возможность попробовать себя в разработке игр на базе искусственного интеллекта. Президентская платформа "Россия — страна возможностей" запускает специальный проект "Нейроигры" для жителей Тверской области в возрасте от 14 до 35 лет. Соревнование входит в программу нацпроекта "Молодежь и дети" и нацелено на кадровое обеспечение ИТ-отрасли и креативных индустрий.

Фото: unsplash.com by Igor Omilaev is licensed under Free to use under the Unsplash License Робот и человек

Участники должны сформировать команды от трёх до пяти человек и подать заявки до 17 августа. Главное условие — подтверждённый опыт создания игровых прототипов и навыки работы с нейросетями. Очный этап пройдёт 27 августа в кластере видеоигр "Сколково". Командам дадут восемь часов на разработку рабочего прототипа по кейсу, который станет известен только в начале состязаний. Потребуется не просто написать код, а реализовать ключевые игровые механики и защитить проект перед жюри за десять минут.

В регионе к подготовке кадров для этих сфер подходят системно. В мае губернатор Виталий Королев обновил перечень востребованных на рынке труда профессий. В ИТ-сфере туда вошли "Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта", "Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем" и "Разработка и управление программным обеспечением". В креативных индустриях — "Техника и искусство фотографии". Это означает, что обучение по этим направлениям будет поддерживаться региональными ресурсами, а выпускники смогут рассчитывать на целевую поддержку трудоустройства.

"Нейроигры" — один из инструментов, позволяющих проверить себя в реальных условиях производства. Формат хакатона с жёсткими дедлайнами и требованием показать работающий прототип моделирует задачу, с которой разработчики сталкиваются на коммерческих проектах. Для многих участников это шанс получить первый значимый кейс в портфолио и увидеть, как выглядит командная работа над продуктом от идеи до демо-версии.

Что нужно знать участнику

Регистрация открыта на сайте проекта. Отбор пройдут команды, демонстрирующие готовые работы или релевантный опыт. Призовый фонд включает денежные вознаграждения и подарки от партнёров платформы. Но главная ценность — экспертиза жюри, нетворкинг с представителями индустрии и понимание, соответствует ли текущий уровень навыков требованиям рынка.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Ирина Петрова