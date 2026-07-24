Роспотребнадзор подтвердил безопасность воды на пляже в Якутске

В Якутске открыли сезон купания на городском пляже. Роспотребнадзор проверил воду в рекреационной зоне — она безопасна и соответствует санитарным нормам.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пляж у озера

Из-за высокого уровня воды в реке инфраструктуру подготовили с учетом рисков. Чтобы обезопасить отдыхающих, спасатели передвинули ограничительные буйки ближе к берегу.

"Мы получили подтверждение от Роспотребнадзора, что качество воды позволяет купаться. Поскольку уровень воды сейчас высокий, мы организовали зоны плавания и сблизили буйки с берегом", — пояснил директор МАУ "ЦУОП г. Якутска" Виктор Обутов.

Деревянные настилы и другие элементы муниципального имущества временно демонтировали и убрали на склад. Их установят, когда уровень воды спадет — по прогнозам, это произойдет завтра.

Пляж работает как территория здорового образа жизни. Здесь запрещено курить и распивать алкоголь.

Мера безопасности Статус/Действие Качество воды Соответствует санитарным требованиям Границы плавания Буйки смещены ближе к берегу Инфраструктура (настилы) Демонтированы до спада воды

Спасатели просят жителей Якутска не заплывать за пределы огороженных зон и следить за детьми.