Роспотребнадзор подтвердил безопасность воды на пляже в Якутске

В Якутске открыли сезон купания на городском пляже. Роспотребнадзор проверил воду в рекреационной зоне — она безопасна и соответствует санитарным нормам.
Из-за высокого уровня воды в реке инфраструктуру подготовили с учетом рисков. Чтобы обезопасить отдыхающих, спасатели передвинули ограничительные буйки ближе к берегу.
"Мы получили подтверждение от Роспотребнадзора, что качество воды позволяет купаться. Поскольку уровень воды сейчас высокий, мы организовали зоны плавания и сблизили буйки с берегом", — пояснил директор МАУ "ЦУОП г. Якутска" Виктор Обутов.
Деревянные настилы и другие элементы муниципального имущества временно демонтировали и убрали на склад. Их установят, когда уровень воды спадет — по прогнозам, это произойдет завтра.
Пляж работает как территория здорового образа жизни. Здесь запрещено курить и распивать алкоголь.
|Мера безопасности
|Статус/Действие
|Качество воды
|Соответствует санитарным требованиям
|Границы плавания
|Буйки смещены ближе к берегу
|Инфраструктура (настилы)
|Демонтированы до спада воды
Спасатели просят жителей Якутска не заплывать за пределы огороженных зон и следить за детьми.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.