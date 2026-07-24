Судебные приставы восстановили права жителей Кировского района Астрахани на квартиры

Жители Кировского района Астрахани получили ключи от своих квартир после долгого конфликта с застройщиком. Помочь людям заселиться в оплаченное жилье удалось судебным приставам.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

Сюжет развивался по классическому сценарию: люди полностью расплатились с девелопером, но ключи и документы на собственность не получили. Застройщик просто игнорировал требования покупателей.

Чтобы вернуть жилье законным владельцам, запустили два исполнительных производства. По закону у застройщика было 15 дней, чтобы решить вопрос добровольно, но он проигнорировал сроки. Тогда приставы перешли к принудительным мерам.

Мера воздействия Суть ограничения Денежный штраф Исполнительский сбор 100 тысяч рублей Реестровый запрет Запрет на изменения данных в ЕГРЮЛ Административный ответ Протокол за неисполнение решения суда

После этого строительная компания быстро сменила позицию. Застройщик зарегистрировал граждан в квартирах и передал им ключи. Приставы закрыли дела, так как требования суда выполнены полностью.

"Исполнительные производства окончены фактическим исполнением — права астраханцев восстановлены в полном объеме", — сообщили представители службы судебных приставов.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова