Судебные приставы восстановили права жителей Кировского района Астрахани на квартиры

Жители Кировского района Астрахани получили ключи от своих квартир после долгого конфликта с застройщиком. Помочь людям заселиться в оплаченное жилье удалось судебным приставам.
Сюжет развивался по классическому сценарию: люди полностью расплатились с девелопером, но ключи и документы на собственность не получили. Застройщик просто игнорировал требования покупателей.
Чтобы вернуть жилье законным владельцам, запустили два исполнительных производства. По закону у застройщика было 15 дней, чтобы решить вопрос добровольно, но он проигнорировал сроки. Тогда приставы перешли к принудительным мерам.
|Мера воздействия
|Суть ограничения
|Денежный штраф
|Исполнительский сбор 100 тысяч рублей
|Реестровый запрет
|Запрет на изменения данных в ЕГРЮЛ
|Административный ответ
|Протокол за неисполнение решения суда
После этого строительная компания быстро сменила позицию. Застройщик зарегистрировал граждан в квартирах и передал им ключи. Приставы закрыли дела, так как требования суда выполнены полностью.
"Исполнительные производства окончены фактическим исполнением — права астраханцев восстановлены в полном объеме", — сообщили представители службы судебных приставов.
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