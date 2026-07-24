Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ограничение подачи холодной воды в одиннадцати микрорайонах Пензы на сутки
Дроны атаковали объекты Wildberries: ситуация в Ленобласти пошла по самому тревожному сценарию
Правительство Приморья сообщило о завершении работ по строительству поликлиники в Находке
Принц Гарри пошутил о своей лысине: самоирония спровоцировала новый виток слухов о пересадке
Запрет на костры и сжигание мусора в Сургутском районе с 25 по 31 июля
Жители села Черемушка теперь могут пользоваться госуслугами и учиться удаленно
Volkswagen T-Roc ворвался в Россию с неожиданной ценой: дилеры и конкуренты уже хватаются за голову
Глава Удмуртии Александр Бречалов обозначил пять приоритетных задач для муниципалитетов
Поставки топлива в Ванино и Советскую Гавань стали частью программы энергобезопасности

Судебные приставы восстановили права жителей Кировского района Астрахани на квартиры

Россия » Юг » Астрахань

Жители Кировского района Астрахани получили ключи от своих квартир после долгого конфликта с застройщиком. Помочь людям заселиться в оплаченное жилье удалось судебным приставам.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры на столе

Сюжет развивался по классическому сценарию: люди полностью расплатились с девелопером, но ключи и документы на собственность не получили. Застройщик просто игнорировал требования покупателей.

Чтобы вернуть жилье законным владельцам, запустили два исполнительных производства. По закону у застройщика было 15 дней, чтобы решить вопрос добровольно, но он проигнорировал сроки. Тогда приставы перешли к принудительным мерам.

Мера воздействия Суть ограничения
Денежный штраф Исполнительский сбор 100 тысяч рублей
Реестровый запрет Запрет на изменения данных в ЕГРЮЛ
Административный ответ Протокол за неисполнение решения суда

После этого строительная компания быстро сменила позицию. Застройщик зарегистрировал граждан в квартирах и передал им ключи. Приставы закрыли дела, так как требования суда выполнены полностью.

"Исполнительные производства окончены фактическим исполнением — права астраханцев восстановлены в полном объеме", — сообщили представители службы судебных приставов.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Здоровье
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
В Красноярском крае инвестировали 100 млн рублей в завод по выпуску стальных задвижек
Красноярский край
В Красноярском крае инвестировали 100 млн рублей в завод по выпуску стальных задвижек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Еда и рецепты
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
График ремонтных работ Луганскводы: где 24 июля возможны перебои с водой
Китайский девелопер готов инвестировать в застройку Новосибирской области
Искусственный интеллект рвется в психологи: алгоритм упирается в невидимую границу
Беларусь ищет концепцию туристического бренда с призом 10 тысяч рублей
Воронежские аграрии обмолотили первый миллион тонн зерна нового урожая
Смертность на трассах Челябинской области снизилась благодаря новым светофорам и ограждениям
В автопарк Авиалесоохраны Бурятии передали 18 единиц техники повышенной проходимости
Аренда государственного имущества в Крыму подешевела на 50 и 75 процентов
Якутия планирует сократить путь товаров в Китай через новый транспортный переход
В Тверской области изъяли яйца с превышением антибиотиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.