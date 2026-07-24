Ремонт проспекта Ленина в Томске переходит на стадию нанесения разметки

В Томске подрядчик уложил асфальт на проспекте Ленина — участке от переулка Спортивный до улицы Усова. До конца недели нансут разметку, после чего объект сдадут официально. Об этом сообщил мэр Дмитрий Махиня.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорожная разметка

Ремонт входит в национальный проект "Инфраструктура для жизни" на 2026 год. По контракту на 197 миллионов рублей компания "Томскдорстрой" должна отремонтировать три участка: проспект Ленина, улицу Говорова (от 79-й Гвардейской дивизии до Стрелочной) и переулок 1905 года (от Большой Подгорной до Карла Маркса).

По проспекту Ленина готовность самая высокая — асфальтирование завершено. На Говорове подрядчик обустраивает парковки и съезды, в переулке 1905 года идут работы. Изначальные сроки сдачи: Говорова — 15 июля, переулок 1905 года — 17 июля, проспект Ленина — 30 июля. По словам мэра, синхронизация работ на разных участках задерживала процесс.