Подготовка теплосетей в Кызыле: гидравлические испытания пройдут с 27 июля по 5 августа

В Кызыле с 27 июля по 5 августа отключат горячую воду. Ограничения ввели по постановлению мэрии № 294 для подготовки теплосетей к зиме.

Фото: wikimedia.org by СГКонст, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ТЭЦ-5 в Новосибирске

Подачу воды прекратят в полночь 27 июля и возобновят 6 августа. За десять дней простоя специалисты Кызылской ТЭЦ проведут регламентные работы, которые нельзя выполнить при работающем оборудовании.

Параметр Сведения Начало отключения 00:00, 27 июля Окончание работ 23:59, 5 августа Дата подачи воды 6 августа

Основной объем работ сосредоточен на гидравлических испытаниях паропроводов и проверке запорной арматуры на участках, которые обычно не отключают. На ТЭЦ перевели персонал на усиленный режим: ремонтные бригады будут работать одновременно во всех цехах станции и на городских магистралях.

Для города с жестким климатом такие проверки критичны. Износ сетей и перепады температур зимой создают высокую нагрузку на инфраструктуру, поэтому ревизия арматуры сейчас позволит избежать аварий в морозы.

"График остановки детально проработан, сформирован запас материалов и комплектующих", — сообщили на Кызылской ТЭЦ.

Управляющие компании должны уведомить жителей многоквартирных домов о сроках отключения.

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