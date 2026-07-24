Подготовка теплосетей в Кызыле: гидравлические испытания пройдут с 27 июля по 5 августа

В Кызыле с 27 июля по 5 августа отключат горячую воду. Ограничения ввели по постановлению мэрии № 294 для подготовки теплосетей к зиме.
Подачу воды прекратят в полночь 27 июля и возобновят 6 августа. За десять дней простоя специалисты Кызылской ТЭЦ проведут регламентные работы, которые нельзя выполнить при работающем оборудовании.
|Параметр
|Сведения
|Начало отключения
|00:00, 27 июля
|Окончание работ
|23:59, 5 августа
|Дата подачи воды
|6 августа
Основной объем работ сосредоточен на гидравлических испытаниях паропроводов и проверке запорной арматуры на участках, которые обычно не отключают. На ТЭЦ перевели персонал на усиленный режим: ремонтные бригады будут работать одновременно во всех цехах станции и на городских магистралях.
Для города с жестким климатом такие проверки критичны. Износ сетей и перепады температур зимой создают высокую нагрузку на инфраструктуру, поэтому ревизия арматуры сейчас позволит избежать аварий в морозы.
"График остановки детально проработан, сформирован запас материалов и комплектующих", — сообщили на Кызылской ТЭЦ.
Управляющие компании должны уведомить жителей многоквартирных домов о сроках отключения.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.