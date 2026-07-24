Активность клещей в Пермском регионе резко снизилась к концу лета

Число обращений в медицинские учреждения Пермского края из-за укусов клещей резко снизилось. За прошедшую неделю помощь врачей потребовалось 270 жителям региона.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Клещ на ладони

Для сравнения: в начале лета еженедельный поток пациентов превышал две тысячи человек. Таким образом, текущий показатель упал более чем в семь раз по сравнению с июньским пиком.

Показатель Значение Всего обращений с начала сезона 15,8 тыс. человек Пострадавшие дети 2 364 ребенка Текущая неделя (укусы) 270 человек

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что погода напрямую влияет на поведение паразитов. Клещи уходят в укрытие во время дождя, однако их активность максимально возрастает в пасмурные дни перед началом осадков.

Первый всплеск заболеваемости, вызванный иксодовыми клещами, пришелся на рубеж мая и июня. Сейчас регион ожидает вторую волну активности — она прогнозируется на конец августа и начало сентября. В этот период основную опасность представят луговые клещи.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова