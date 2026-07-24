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В центре Петербурга открывают сотни новых платных парковок на набережных

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В центре Петербурга с 25 июля вводят 254 дополнительных платных парковочных места. Новые зоны оборудуют на двух набережных, информация о них появится в мобильном приложении к 8 часам утра четверга.

Припаркованный автомобиль с вывернутыми колёсами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Припаркованный автомобиль с вывернутыми колёсами
Местоположение Количество мест (всего / для инвалидов) Тариф в час
Смольная набережная (от Смольного проспекта до Водопроводного переулка) 229 / 24 100 рублей
Воскресенская набережная (напротив пристани и памятника А. Ахматовой) 25 / 4 200 рублей

Систему обновят накануне запуска, после 20:00. Городские власти предупреждают: новые участки уже включили в маршруты инспекторов с комплексами автоматической фиксации нарушений.

Если водитель оставит машину в зоне единого городского парковочного пространства без оплаты, ему грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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