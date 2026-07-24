В центре Петербурга открывают сотни новых платных парковок на набережных

В центре Петербурга с 25 июля вводят 254 дополнительных платных парковочных места. Новые зоны оборудуют на двух набережных, информация о них появится в мобильном приложении к 8 часам утра четверга.
|Местоположение
|Количество мест (всего / для инвалидов)
|Тариф в час
|Смольная набережная (от Смольного проспекта до Водопроводного переулка)
|229 / 24
|100 рублей
|Воскресенская набережная (напротив пристани и памятника А. Ахматовой)
|25 / 4
|200 рублей
Систему обновят накануне запуска, после 20:00. Городские власти предупреждают: новые участки уже включили в маршруты инспекторов с комплексами автоматической фиксации нарушений.
Если водитель оставит машину в зоне единого городского парковочного пространства без оплаты, ему грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.