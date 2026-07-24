Традиции тундровиков и высокая кухня встретились на фестивале ДеньОлень

В Анадыре и поселке Угольные Копья прошел первый гастрономический фестиваль "ДеньОлень". Мероприятие стало частью Международного фестиваля "Берингов пролив" и объединило поваров из Москвы, Якутска, Камчатки и Чукотки. Главным условием было использование северных продуктов в основе блюд.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Оленина с ягодным соусом

Программа началась 18 июля на центральной площади Анадыря с традиционного костра и котлов оленины. Местная жительница Нина Пейнелькут готовила классику тундры: бульон, лепешки кав-кав и ароматный чай из северных трав. Посетители начали собираться у ее яранги еще до официального открытия, привлеченные запахами традиционной кухни.

"Мы — вне конкуренции, потому что наша еда — это еда тундровиков, и она лучшая!", — подчеркнула Нина Пейнелькут.

Меню из оленины и ягод

В фестивале участвовали пять шеф-поваров, каждый из которых предложил свой взгляд на северные ингредиенты. Некоторые из них совместили локальные продукты с международным опытом.

Павел Васильев (Камчатка, бренд-шеф ресторана "Наше место — Камчатка"): подготовил десерты из вяленой брусники и других тундровых ягод.

подготовил десерты из вяленой брусники и других тундровых ягод. Денис Бурцев (Якутск, ресторан "Тортуга"): представил традиционный якутский суп из оленьих копыт с добавлением разнотравья.

представил традиционный якутский суп из оленьих копыт с добавлением разнотравья. Джеймс Редута (Москва, ресторан "Море, кофе, океан"): переосмыслил филиппинский десерт Maja Blanka, добавив в кукурузный кокосовый пудинг ягоды из тундры.

переосмыслил филиппинский десерт Maja Blanka, добавив в кукурузный кокосовый пудинг ягоды из тундры. Георгий Битаров (Анадырь, кафе "Генацвале"): приготовил "чакапули по-чукотски" — оленину, тушенную в белом вине с тархуном, кинзой и алычой.

приготовил "чакапули по-чукотски" — оленину, тушенную в белом вине с тархуном, кинзой и алычой. Кирилл Воловик (Анадырь, ресторан "Чукотка"): угощал гостей салатом "Сердце Чукотки", приготовленным из сердца и печени оленя.

Масштаб события подтверждают цифры: каждый повар подготовил минимум 200 порций. Суммарно за два дня фестиваля жители региона попробовали северные блюда в промышленном объеме.

Локация Количество розданных порций Анадырь (18 июля) более 1200 Угольные Копьи (19 июля) около 1000