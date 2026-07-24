Традиции тундровиков и высокая кухня встретились на фестивале ДеньОлень

В Анадыре и поселке Угольные Копья прошел первый гастрономический фестиваль "ДеньОлень". Мероприятие стало частью Международного фестиваля "Берингов пролив" и объединило поваров из Москвы, Якутска, Камчатки и Чукотки. Главным условием было использование северных продуктов в основе блюд.
Программа началась 18 июля на центральной площади Анадыря с традиционного костра и котлов оленины. Местная жительница Нина Пейнелькут готовила классику тундры: бульон, лепешки кав-кав и ароматный чай из северных трав. Посетители начали собираться у ее яранги еще до официального открытия, привлеченные запахами традиционной кухни.
"Мы — вне конкуренции, потому что наша еда — это еда тундровиков, и она лучшая!", — подчеркнула Нина Пейнелькут.
В фестивале участвовали пять шеф-поваров, каждый из которых предложил свой взгляд на северные ингредиенты. Некоторые из них совместили локальные продукты с международным опытом.
Масштаб события подтверждают цифры: каждый повар подготовил минимум 200 порций. Суммарно за два дня фестиваля жители региона попробовали северные блюда в промышленном объеме.
|Локация
|Количество розданных порций
|Анадырь (18 июля)
|более 1200
|Угольные Копьи (19 июля)
|около 1000
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.