В Омской области ожидаются громкие звуки из-за испытаний военной техники

Жители Омской области 24 и 25 июля 2026 года могут услышать громкие звуки в районе поселка Хвойный. Это связано с плановыми испытаниями военной техники.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Выстрел из танковой пушки

Грохот возникнет из-за проведения гидроотстрелов. Работы проходят на территории Министерства обороны, в районе бетонной дороги, и являются частью государственного оборонного заказа по ремонту самоходных артиллерийских установок (САУ).

"Внимание! В рамках выполнения Государственного оборонного заказа, по ремонту техники РАВ (самоходных артиллерийских установок), на территории Министерства обороны, в районе бетонной дороги (п.Хвойный), 24.07.2026г. и 25.07.2026г. будут проводиться испытания гидроотстрелом", — сообщили в администрации Пушкинского сельского поселения.

Администрация предупреждает жителей заранее, чтобы избежать паники. В прошлом году аналогичные проверки вызвали беспокойство у местных жителей из-за ночного шума, так как информация о работах не была распространена своевременно.