Пассажиры 30 рейсов ожидают вылета в аэропорту Сочи из-за сбоев в расписании

Международный аэропорт Сочи столкнулся с массовыми сбоями в расписании утром 24 июля. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, задержки затронули 30 регулярных рейсов. Ситуация коснулась как внутренних, так и международных направлений, вынудив сотни пассажиров изменить свои планы и ожидать вылета в терминалах.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Современная зона ожидания в аэропорту: пассажиры работают и ждут рейс

"На текущий момент зафиксировано отклонение от графика для 12 вылетающих и 18 прибывающих бортов", — следует из оперативной информации справочной службы аэропорта Сочи.

Список городов, в которые самолеты не смогли улететь вовремя, включает Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минеральные Воды, Саратов и Архангельск. Зарубежные направления также пострадали: отложены вылеты в Стамбул и Ереван. Пассажиры этих рейсов находятся в стерильной зоне, представители авиакомпаний обязаны предоставить им воду и питание в соответствии с нормами закона.

На прилет ситуация выглядит еще более сложной — здесь задерживаются 18 бортов. В очереди на посадку оказались самолеты из Казани, Самары, Уфы, Кирова, Чебоксар и турецкой Антальи. Причины нынешнего коллапса официально не озвучены, однако ранее Росавиация уже закрывала небо над Сочи по соображениям безопасности. Последний раз такие ограничения действовали 22 июля и длились около двух часов.