Покупка жилья в Туве за счет материнского капитала: итоги и способы оформления

В Туве с начала 2026 года материнский капитал на покупку или расширение жилья использовали 929 семей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

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С прошлого года семьи могут тратить эти деньги на строительство дома по договору подряда со счетом эскроу. Такая схема защищает средства: если застройщик не выполнит обязательства и договор расторгнут, банк вернет деньги в Социальный фонд. В этом случае семья сможет распорядиться капиталом повторно.



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