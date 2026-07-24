Покупка жилья в Туве за счет материнского капитала: итоги и способы оформления

В Туве с начала 2026 года материнский капитал на покупку или расширение жилья использовали 929 семей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
С прошлого года семьи могут тратить эти деньги на строительство дома по договору подряда со счетом эскроу. Такая схема защищает средства: если застройщик не выполнит обязательства и договор расторгнут, банк вернет деньги в Социальный фонд. В этом случае семья сможет распорядиться капиталом повторно.
|Способ подачи заявления
|Где оформить
|Дистанционно
|Портал Госуслуги
|Лично
|МФЦ, клиентские службы СФР или банк
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.