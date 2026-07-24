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В Петербурге запустят 254 новых платных парковочных места на набережных

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В центре Петербурга с 25 июля запустят 254 новых платных парковочных места. Зоны появятся на двух набережных — Смольной и Воскресенской, сообщили в пресс-службе городского Комтранса. На Смольной набережной, на участке от Смольного проспекта до Водопроводного переулка, разместят 229 мест. Из них 24 — для автомобилей инвалидов. Час парковки здесь будет стоить 100 рублей. На Воскресенской набережной оборудуют 25 мест напротив пристани и памятника Анне Ахматовой. Четыре места выделены под нужды маломобильных граждан. Тариф выше — 200 рублей в час. Информация о новых зонах появится в мобильном приложении после 20:00 24 июля. К 08:00 утра 25 июля изменения будут отражены на карте. С того же момента по маршрутам камер автоматической фиксации добавлены новые адреса.

машины
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
машины

Штрафы и статистика

Параллельно с расширением парковочного фонда обсуждается ужесточение ответственности. В Законодательное собрание внесен законопроект о повышении штрафов за неоплаченную парковку. Для физических лиц максимальная сумма может вырасти до 5 тысяч рублей, для юридических — до 30 тысяч. Инициаторы объясняют это профилактикой нарушений. По данным Комтранса, платная парковка за первое полугодие снизила нагрузку на исторический центр на 37%. Число оплаченных парковочных сессий сократилось с 14,5 млн до 9,1 млн.

"Разница в тарифах между Смольной и Воскресенской набережными отражает классическую логику управления спросом: там, где рекреационная нагрузка выше и пространство более ценно с туристической и культурной точки зрения, стоимость часа выше. Это толкает водителей к более рациональному выбору — либо оплатить премию за престижное место, либо уйти на соседнюю улицу с более низким тарифом. Статистика разгрузки центра на 37% показывает, что ценовой регулятор работает: часть автомобилистов переходит на общественный транспорт, часть объединяет поездки, часть уезжает на окраины. Главная задача сейчас — синхронизировать расширение зон с развитием альтернатив, чтобы платная парковка не превратилась в чистый фискальный инструмент, а оставалась механизмом организации городского пространства", — пояснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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