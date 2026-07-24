В Петербурге запустят 254 новых платных парковочных места на набережных

В центре Петербурга с 25 июля запустят 254 новых платных парковочных места. Зоны появятся на двух набережных — Смольной и Воскресенской, сообщили в пресс-службе городского Комтранса. На Смольной набережной, на участке от Смольного проспекта до Водопроводного переулка, разместят 229 мест. Из них 24 — для автомобилей инвалидов. Час парковки здесь будет стоить 100 рублей. На Воскресенской набережной оборудуют 25 мест напротив пристани и памятника Анне Ахматовой. Четыре места выделены под нужды маломобильных граждан. Тариф выше — 200 рублей в час. Информация о новых зонах появится в мобильном приложении после 20:00 24 июля. К 08:00 утра 25 июля изменения будут отражены на карте. С того же момента по маршрутам камер автоматической фиксации добавлены новые адреса.
Параллельно с расширением парковочного фонда обсуждается ужесточение ответственности. В Законодательное собрание внесен законопроект о повышении штрафов за неоплаченную парковку. Для физических лиц максимальная сумма может вырасти до 5 тысяч рублей, для юридических — до 30 тысяч. Инициаторы объясняют это профилактикой нарушений. По данным Комтранса, платная парковка за первое полугодие снизила нагрузку на исторический центр на 37%. Число оплаченных парковочных сессий сократилось с 14,5 млн до 9,1 млн.
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