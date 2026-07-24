Атака дронов на склады в Шушарах парализовала движение на Московском шоссе

Утренняя атака беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Петербурге и Ленинградской области привела к транспортному коллапсу. Перекрытия дорог во Фрунзенском районе и в Шушарах спровоцировали заторы, которые сохраняются в течение дня.
Наиболее критическая ситуация сложилась на Московском шоссе в районе Шушар. После ударов БПЛА по гражданским объектам движение было полностью заблокировано. Автомобили, выезжавшие из города, разворачивали обратно, что создало масштабную пробку.
Из-за блокировки магистрали изменили маршруты пяти автобусов: №№ 179, 192, 196, 197 и 388. Транспорт пустили в объезд через Дунайский проспект и Софийскую улицу.
Этот маневр перенес транспортную нагрузку на второстепенные дороги. На Софийской улице образовался затор длиной в несколько километров. Жителям Славянки рекомендовали временно перейти на электрички, которые курсируют с интервалом примерно в 10 минут.
Параллельно с событиями в Шушарах временные ограничения действовали на улице Олеко Дундича. Проезд в сторону улицы Ленсовета был закрыт для работы экстренных служб. К 08:40 движение здесь восстановили, однако общее транспортное напряжение в районе осталось высоким.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что целями стали склады маркетплейсов в Шушарах и Уткиной Заводи. По его данным, зафиксировано возгорание, трое человек получили ранения.
"Пострадавших нет", — заявили в компании "Вайлдберриз", опровергнув данные о раненых.
Представители маркетплейса также объявили о временной приостановке работы обоих складов на территории Петербурга.
|Локация
|Статус движения / Последствия
|Московское шоссе (Шушары)
|Движение затруднено, заторы в сторону города, работа складов приостановлена
|ул. Олеко Дундича
|Ограничения сняты к 08:40
|Софийская улица
|Многокилометровые пробки из-за объезда автобусов
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