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Дроны для уничтожения сорняков: Коми обновит методы борьбы к 2026 году

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В Сыктывдинском районе Республики Коми усилят борьбу с борщевиком Сосновского. Сейчас проблема здесь стоит особенно остро: растение захватило 896,5 гектара земель. О деталях борьбы с сорняком договорились на совещании в администрации муниципалитета, которое провел министр сельского хозяйства и торговли региона Сергей Елдин.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщевик

Для местного фермера или владельца частного подворья заросший участок — это не только риск получить ожог, но и серьезная финансовая угроза. В этом сезоне в районе обработали 90,19 гектара, до конца года планируют очистить еще 4 гектара.

Чтобы снизить нагрузку на местный бюджет, Минсельхоз Коми возмещает часть затрат на уничтожение борщевика. В текущем году субсидии получили три поселения:

Населенный пункт / поселение Площадь обработки (га)
Часово 13
МР "Сыктывдинский" 4,07
Выльгорт 2,3

Администрация района перешла к жестким мерам. Власти начали претензионную работу по 70 заросшим участкам, чтобы выявить владельцев, которые игнорируют проблему. Также ввели еженедельный мониторинг хода работ.

Программа до 2030 года

В Республике Коми действует долгосрочный план по очистке земель от инвазивного растения. До 2030 года специалисты планируют освободить от борщевика 800 гектаров (примерно по 160 га ежегодно). На эти цели выделяют по 10 млн рублей в год.

Методы борьбы будут меняться. Помимо химической обработки, в 2026 году планируют задействовать дроны. Это позволит быстрее обрабатывать труднодоступные участки и точнее наносить препараты.

Штрафы для владельцев земель

С 1 марта 2026 года вступит в силу Федеральный закон № 294-ФЗ. Он обязывает всех собственников земли, включая дачников и председателей СНТ, уничтожать борщевик на своих участках. Игнорирование этого требования приведет к крупным штрафам.

"С 1 марта 2026 года действует Федеральный закон № 294-ФЗ, обязывающий всех владельцев… уничтожать инвазивные растения на землях всех категорий. Штрафы за невыполнение предписаний — от 20 000 до 50 000 рублей для граждан, от 50 000 до 100 000 рублей для должностных лиц и от 400 000 до 700 000 рублей для юридических лиц", — сообщил Сергей Елдин.

Надзорные органы уже начали проверки. Североморское управление Россельхознадзора обнаружило на сельхозугодьях региона 107,3 гектара борщевика. По итогам ревизий выдали 173 предписания и возбудили 54 административных дела.

Ответы на популярные вопросы

Кто должен убирать борщевик с участка?

Согласно законодательству, ответственность лежит на собственнике земли. Это касается и частных владельцев домов, и дачников, и руководителей СНТ.

Как получить помощь в уничтожении сорняка?

Муниципалитеты могут подать заявку в Минсельхоз РК на возмещение затрат. Это позволяет компенсировать часть расходов из регионального бюджета.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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