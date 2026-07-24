Дроны для уничтожения сорняков: Коми обновит методы борьбы к 2026 году

В Сыктывдинском районе Республики Коми усилят борьбу с борщевиком Сосновского. Сейчас проблема здесь стоит особенно остро: растение захватило 896,5 гектара земель. О деталях борьбы с сорняком договорились на совещании в администрации муниципалитета, которое провел министр сельского хозяйства и торговли региона Сергей Елдин.
Для местного фермера или владельца частного подворья заросший участок — это не только риск получить ожог, но и серьезная финансовая угроза. В этом сезоне в районе обработали 90,19 гектара, до конца года планируют очистить еще 4 гектара.
Чтобы снизить нагрузку на местный бюджет, Минсельхоз Коми возмещает часть затрат на уничтожение борщевика. В текущем году субсидии получили три поселения:
|Населенный пункт / поселение
|Площадь обработки (га)
|Часово
|13
|МР "Сыктывдинский"
|4,07
|Выльгорт
|2,3
Администрация района перешла к жестким мерам. Власти начали претензионную работу по 70 заросшим участкам, чтобы выявить владельцев, которые игнорируют проблему. Также ввели еженедельный мониторинг хода работ.
В Республике Коми действует долгосрочный план по очистке земель от инвазивного растения. До 2030 года специалисты планируют освободить от борщевика 800 гектаров (примерно по 160 га ежегодно). На эти цели выделяют по 10 млн рублей в год.
Методы борьбы будут меняться. Помимо химической обработки, в 2026 году планируют задействовать дроны. Это позволит быстрее обрабатывать труднодоступные участки и точнее наносить препараты.
С 1 марта 2026 года вступит в силу Федеральный закон № 294-ФЗ. Он обязывает всех собственников земли, включая дачников и председателей СНТ, уничтожать борщевик на своих участках. Игнорирование этого требования приведет к крупным штрафам.
Надзорные органы уже начали проверки. Североморское управление Россельхознадзора обнаружило на сельхозугодьях региона 107,3 гектара борщевика. По итогам ревизий выдали 173 предписания и возбудили 54 административных дела.
Согласно законодательству, ответственность лежит на собственнике земли. Это касается и частных владельцев домов, и дачников, и руководителей СНТ.
Муниципалитеты могут подать заявку в Минсельхоз РК на возмещение затрат. Это позволяет компенсировать часть расходов из регионального бюджета.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.