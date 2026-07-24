Капитальный ремонт моста через Майму в Горно-Алтайске вышел на финальную стадию

Капитальный ремонт моста через реку Майма в районе Мебельной в Горно-Алтайске вышел на финальную стадию. Объект готов на 70%, строители обгоняют утвержденный график.
Рабочие уже восстановили опоры, смонтировали пролетные строения и заполнили швы. На мосту установили парапетные блоки и бортики, уложили выравнивающий слой, а также перенесли инженерные коммуникации. Сейчас специалисты наносят гидроизоляцию и готовят подходы к устройству дорожного покрытия.
"Готовность объекта — 70%. Работы идут с опережением графика", — сообщила мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова.
Завершить все работы планируют до конца текущего года.
|Этап работ
|Статус
|Опоры, пролеты, коммуникации
|Завершено
|Гидроизоляция и подходы
|В процессе
|Срок сдачи объекта
|До конца года
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