Объем ипотечного кредитования в Приморском крае вырос до 13,95 млрд рублей

По данным консалтинговой компании Kept, за первые четыре месяца 2026 года объём ипотечного кредитования в Приморском крае вырос на 18% — до 13,95 млрд рублей. Число выданных кредитов увеличилось с 2,1 до 2,36 тысяч.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Новостройка

Темпы региона всё же отстают от средних по Дальневосточному федеральному округу. В округе объём выдач за тот же период вырос на 38%, а количество кредитов — на 37%. Приморье показывает рост, но темпы почти в два раза ниже окружных средних.