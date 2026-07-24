Мурманская область стала третьим по дороговизне регионом по ценам на бензин в СЗФО

Средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Мурманской области на 20 июля 2026 года составила 77,48 рубля за литр. Данные опубликованы Росстатом.
По маркам топлива цены распределились следующим образом: АИ-92 — 73,91 рубля, АИ-95 — 78,64 рубля, АИ-98 — 98,90 рубля, дизельное топливо — 88,98 рубля за литр.
|Вид топлива
|Цена (руб./л)
|АИ-92
|73,91
|АИ-95
|78,64
|АИ-98
|98,90
|Дизель
|88,98
В контексте Северо-Западного федерального округа Мурманская область занимает третье место по стоимости бензина. Дороже всего заправляться в Вологодской области — средняя цена там достигла 89,94 рубля. Второе место у Республики Карелия с показателем 78,59 рубля.
Для жителей региона, где личный транспорт и грузоперевозки часто единственный способ связать удаленные поселки с районными центрами, уровень цен на дизель и 92-й бензин напрямую влияет на стоимость продуктов в магазинах и тарифы перевозчиков.
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