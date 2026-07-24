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Мурманская область стала третьим по дороговизне регионом по ценам на бензин в СЗФО

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Мурманской области на 20 июля 2026 года составила 77,48 рубля за литр. Данные опубликованы Росстатом.

АЗС
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
АЗС

По маркам топлива цены распределились следующим образом: АИ-92 — 73,91 рубля, АИ-95 — 78,64 рубля, АИ-98 — 98,90 рубля, дизельное топливо — 88,98 рубля за литр.

Вид топлива Цена (руб./л)
АИ-92 73,91
АИ-95 78,64
АИ-98 98,90
Дизель 88,98

В контексте Северо-Западного федерального округа Мурманская область занимает третье место по стоимости бензина. Дороже всего заправляться в Вологодской области — средняя цена там достигла 89,94 рубля. Второе место у Республики Карелия с показателем 78,59 рубля.

Для жителей региона, где личный транспорт и грузоперевозки часто единственный способ связать удаленные поселки с районными центрами, уровень цен на дизель и 92-й бензин напрямую влияет на стоимость продуктов в магазинах и тарифы перевозчиков.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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