Взрыв БПЛА в Белгороде: водитель тяжело ранен, повреждены машины и фасад дома

В Белгороде в результате атаки беспилотника ВСУ тяжело ранен местный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и проникающее осколочное ранение головы. Врачи городской больницы № 2 борются за его жизнь.

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В момент взрыва пострадавший находился в своем автомобиле. Осколки повредили машину мужчины, а также соседний дом и еще один автомобиль, который стоял впереди на перекрестке.

"Осколками посекло не только его машину, но и автомобиль, стоявший на перекрёстке перед ним — водители ожидали разрешающего сигнала светофора. За рулём была женщина, которая направлялась на работу. К счастью, она не пострадала, но её автомобиль повреждён. Также осколки повредили фасад рядом стоящего дома", — сообщил мэр Валентин Демидов.

На месте происшествия работают экстренные службы.