Обновление Соборной площади в Касимове привело к росту числа туристов

В Касимове обновили Соборную площадь и начали обустройство нового сквера на улице Нариманова. Ход работ проверил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов вместе с главой муниципалитета Иваном Бахиловым.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Касимов, Рязанская область, торговые ряды

Обновление центра города уже влияет на местную экономику: в Касимов приезжает больше туристов, что дает работу малому бизнесу. Например, рядом с благоустроенными зонами открылся магазин-кофейня местного производителя.

Сквер и детский сад

Новый сквер на улице Нариманова создают через программу поддержки местных инициатив. Это значит, что в проектировании и финансировании территории участвуют сами горожане.

Также в городе капитально ремонтируют детский сад № 18. В здании полностью меняют коммуникации, обновляют фасад и внутреннюю отделку. Дополнительно устанавливают новые системы безопасности и видеонаблюдения, чтобы дети могли вернуться в группу в безопасные условия.

Объект Что делают / результат Соборная площадь Завершено благоустройство, растет поток туристов и число точек торговли Сквер на ул. Нариманова Обустройство территории силами муниципалитета и жителей Детский сад № 18 Замена сетей, ремонт фасада и помещений, установка систем безопасности

"Результат уже заметен: растет туристический поток, развивается сфера торговли и услуг", — отметил вице-губернатор Артем Бранов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова