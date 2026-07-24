Обновление Соборной площади в Касимове привело к росту числа туристов

В Касимове обновили Соборную площадь и начали обустройство нового сквера на улице Нариманова. Ход работ проверил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов вместе с главой муниципалитета Иваном Бахиловым.
Обновление центра города уже влияет на местную экономику: в Касимов приезжает больше туристов, что дает работу малому бизнесу. Например, рядом с благоустроенными зонами открылся магазин-кофейня местного производителя.
Новый сквер на улице Нариманова создают через программу поддержки местных инициатив. Это значит, что в проектировании и финансировании территории участвуют сами горожане.
Также в городе капитально ремонтируют детский сад № 18. В здании полностью меняют коммуникации, обновляют фасад и внутреннюю отделку. Дополнительно устанавливают новые системы безопасности и видеонаблюдения, чтобы дети могли вернуться в группу в безопасные условия.
|Объект
|Что делают / результат
|Соборная площадь
|Завершено благоустройство, растет поток туристов и число точек торговли
|Сквер на ул. Нариманова
|Обустройство территории силами муниципалитета и жителей
|Детский сад № 18
|Замена сетей, ремонт фасада и помещений, установка систем безопасности
"Результат уже заметен: растет туристический поток, развивается сфера торговли и услуг", — отметил вице-губернатор Артем Бранов.
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