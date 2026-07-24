Экран ненадолго замолчит: часть жителей Саратовской области останется без телесигнала 28 и 30 июля

Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр (РТПЦ) проводит плановую профилактику на всех 48 передающих станциях региона. Работы запланированы на два дня — 28 и 30 июля, с 08:00 до 17:00. При этом телеканал "Саратов 24" продолжит вещание в штатном режиме: сигнал распространяется через кабельные сети на 21-й кнопке, поэтому абоненты кабельного телевидения смогут смотреть канал без перерывов.

Фото: Pravda.Ru by Марианна Волкова is licensed under Все права защищены Тревога молодой женщины

Первый этап профилактики пройдёт 28 июля в Саратове и Энгельсском районе. Второй — 30 июля в Балашовском районе. На время работ надёжность приёма наземного сигнала в указанных районах может снизиться.

Кабельные подписчики ограничений не заметят: трансляция "Саратов 24" идёт по выделенным волоконно-оптическим линиям, не зависящим от эфирных передатчиков. Канал доступен также на сайте saratov24.tv и в мессенджере "МАКС".