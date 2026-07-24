Цены на билеты пригородных поездов в Ивановской области вырастут с августа 2026 года

С 1 августа 2026 года в Ивановской области вырастут цены на билеты в пригородных поездах. Соответствующее постановление выпустил департамент энергетики и тарифов региона.
Стоимость проезда изменится неравномерно: часть маршрутов сохранит прежние расценки, а по остальным тарифы вырастут на 2-11%.
Отдельно определили стоимость поездок в ивановском наземном метро. Проезд до станций "Сортировка" и "Красная Талка" будет стоить 34 рубля.
|Направление / Вид транспорта
|Изменение стоимости
|Пригородные поезда (избранные маршруты)
|рост от 2% до 11%
|Пригородные поезда (остальные маршруты)
|без изменений
|Наземное метро (до "Сортировки" и "Красной Талки")
|34 рубля
Это второе повышение тарифов за год — предыдущее произошло 1 января 2026 года.
"Цены на проезд в пригородных поездах были повышены с 1 января 2026 года", — сообщили в департаменте энергетики и тарифов Ивановской области.
Для жителей области, особенно тех, кто ежедневно ездит на работу в райцентры или областной центр, такие изменения означают рост транспортных расходов. В условиях короткого промежутка между двумя индексациями нагрузка на бюджет пассажиров становится ощутимее.
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