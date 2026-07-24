Дожди в Барнауле привели к временному изменению маршрутов трамваев и троллейбуса

Сильный дождь утром 24 июля затопил улицы Барнаула. Из-за скопления воды временно меняли маршруты трамваев №№ 1, 4, 7 и троллейбуса №6 на проспекте Строителей в районе остановки "КДМ". Сейчас электротранспорт вернулся к обычному графику.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Затопленная улица в городе

Бригады МБУ "Автодорстрой" очищают ливнеприемные решетки от мусора, травы и веток. Вода уходит медленно из-за объема осадков. Всего до конца недели в городе дежурят шесть команд для контроля отвода воды.

Где зафиксированы подтопления

Вода скопилась на следующих участках:

проспект Строителей;

улицы Партизанская, Шевченко, Молодежная, Ядринцева;

улица Чайковского в поселке Южном.

Прогноз и риски

В Алтайском крае объявили штормпрогноз. Днем 24 июля и ночью 25 июля ожидаются ливни, грозы и крупный град. Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с, местами превышая 25 м/с.

Зоны риска в Барнауле Участки и перекрестки Основные магистрали Павловский тракт (перекрестки с Попова, 65 лет Победы и Христенко), проспект Ленина (четная сторона от Матросова до Аносова) Районные улицы Малахова, Бульвар 9 января, Партизанская (№92 и №199), Мало-Тобольская (№24), 8 марта, Ленина (№97), Строителей (№21) Перекрестки и мосты Мосты на улицах Северо-Западная, Матросова, Юрина; пересечения Молодежная — Ядринцева, Антона Петрова — Островского, Бехтерева — Червонная Остановки общественного транспорта "Озерная" (ул. Попова) и "Бия" (ул. Малахова)

В Барнауле днем ожидается температура от +24 до +27 °С, ночью — от +14 до +16 °С. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты объезда и по возможности оставаться дома в пик непогоды.

Подобная ситуация наблюдалась 22 июля: тогда из-за сильного дождя пришлось полностью закрыть движение на улице Попова на участке от улицы 280-летия Барнаула до Павловского тракта.