Морские порты Дальнего Востока обеспечивают треть грузооборота российских терминалов

Морские порты Дальнего Востока обеспечивают почти треть всего грузооборота российских морских терминалов. По словам помощника президента Николая Патрушева, в регионе работают более 20 портов, инфраструктура которых расширяется за счет национальных проектов и поддержки местных властей.
На текущем этапе развитие сосредоточено на создании логистических центров в Якутии, Чукотском автономном округе и Магаданской области. В Приморском крае идет строительство новых терминалов. Расширение сети портов должно усилить внешнюю торговлю региона и упростить движение грузов.
Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что развитие инфраструктуры портов напрямую зависит от подтвержденного объема инвестиций в конкретные терминалы, так как наличие логистических центров в планах не гарантирует мгновенного роста пропускной способности.
Морская инфраструктура региона привязана к трем основным отраслям:
По мнению Николая Патрушева, развитие этих секторов в сочетании с научным и образовательным потенциалом региона создаст базу для роста морской отрасли.
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