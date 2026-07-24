Морские порты Дальнего Востока обеспечивают треть грузооборота российских терминалов

Морские порты Дальнего Востока обеспечивают почти треть всего грузооборота российских морских терминалов. По словам помощника президента Николая Патрушева, в регионе работают более 20 портов, инфраструктура которых расширяется за счет национальных проектов и поддержки местных властей.

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На текущем этапе развитие сосредоточено на создании логистических центров в Якутии, Чукотском автономном округе и Магаданской области. В Приморском крае идет строительство новых терминалов. Расширение сети портов должно усилить внешнюю торговлю региона и упростить движение грузов.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что развитие инфраструктуры портов напрямую зависит от подтвержденного объема инвестиций в конкретные терминалы, так как наличие логистических центров в планах не гарантирует мгновенного роста пропускной способности.

Промышленный и ресурсный сектор

Морская инфраструктура региона привязана к трем основным отраслям:

Рыболовство: Дальневосточный бассейн дает почти 80% общероссийского вылова водных биоресурсов и более половины всей рыбной продукции страны.

Нефтегазовый комплекс: освоение шельфа стимулирует запуск перерабатывающих заводов, увеличивает загрузку портов и спрос на новый флот.

Судостроение: в регионе формируется промышленный кластер, куда входят комплекс "Звезда", модернизируемая Жатайская судоверфь и база Хабаровского судостроительного завода.

По мнению Николая Патрушева, развитие этих секторов в сочетании с научным и образовательным потенциалом региона создаст базу для роста морской отрасли.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию специалист по проектному финансированию Алексей Крупин