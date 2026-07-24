Саратов увеличит расходы на транспорт и ремонт теплосетей в 2026 году

Саратовская городская дума пересмотрела параметры муниципального бюджета на 2026 год. Депутаты увеличили расходы на транспорт, ремонт жилья и теплосетей.
В казну города поступили средства при поддержке губернатора Романа Бусаргина. Основная часть суммы направлена на компенсацию затрат перевозчикам, работающим по брутто-контрактам (регулируемым тарифам).
|Направление расходов
|Сумма, млн рублей
|Возмещение затрат перевозчикам
|100
|Работа городского электротранспорта
|30
|Ремонт муниципального жилья
|16,6
|Ремонт городских теплосетей
|7,7
"Дефицит бюджета уменьшается на 376,7 миллионов рублей. Верхний предел муниципального долга также уменьшится и составит 14,6 миллиардов рублей", — сообщил председатель городского комитета по финансам Александр Струков.
Депутаты приняли проект решения большинством голосов.
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