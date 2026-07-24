Саратов увеличит расходы на транспорт и ремонт теплосетей в 2026 году

Саратовская городская дума пересмотрела параметры муниципального бюджета на 2026 год. Депутаты увеличили расходы на транспорт, ремонт жилья и теплосетей.

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В казну города поступили средства при поддержке губернатора Романа Бусаргина. Основная часть суммы направлена на компенсацию затрат перевозчикам, работающим по брутто-контрактам (регулируемым тарифам).

Направление расходов Сумма, млн рублей Возмещение затрат перевозчикам 100 Работа городского электротранспорта 30 Ремонт муниципального жилья 16,6 Ремонт городских теплосетей 7,7

"Дефицит бюджета уменьшается на 376,7 миллионов рублей. Верхний предел муниципального долга также уменьшится и составит 14,6 миллиардов рублей", — сообщил председатель городского комитета по финансам Александр Струков.

Депутаты приняли проект решения большинством голосов.