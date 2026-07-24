Смена приоритетов на жилищном рынке Кузбасса: каким образом изменились предпочтения горожан

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Россия » Сибирь » Кемерово

В Кемеровской области за первые шесть месяцев 2026 года ввели 262,6 тыс. квадратных метров жилья. Это на 16,3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Данные опубликовал Кемеровостат.

Покраска фасада частного дома
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покраска фасада частного дома

При общем спаде растет доля частного сектора. Жители региона строят дома самостоятельно: на индивидуальное жилье пришлось 213,6 тыс. "квадратов", что на 4,1% больше прошлогоднего результата.

Показатель Значение / Динамика
Общий ввод жилья (I полугодие 2026) 262,6 тыс. кв. м (-16,3%)
Индивидуальное строительство (I полугодие 2026) 213,6 тыс. кв. м (+4,1%)
Общий ввод за весь 2025 год 918,8 тыс. кв. м (-1,5%)

Падение общих объемов вызвано сокращением многоквартирного строительства и экономическим фоном в регионе. Тенденция к снижению началась еще в прошлом году: по итогам 2025-го ввод жилья сократился на 1,5% относительно 2024-го.

"Переток спроса из многоквартирных домов в частный сектор часто указывает на недоступность готового жилья или поиск более надежных условий для жизни за городом при наличии своих ресурсов", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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