Торговая сеть "Детский мир" заморозила цены на часть школьных товаров к началу учебного года. Об этом сообщили в петербургском управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) после обращения ведомства к ретейлерам с просьбой не завышать стоимость ассортимента.
Компания зафиксировала прошлогодние цены на 16 позиций канцелярии, восемь видов одежды и обуви, а также два типа рюкзаков. Стоимость тетрадей решили снизить: падение составило от 5% до 13% по сравнению с прошлым сезоном.
|Категория товаров
|Изменение цены
|Канцелярия (16 позиций)
|Без изменений
|Одежда и обувь (8 артикулов)
|Без изменений
|Рюкзаки (2 вида)
|Без изменений
|Тетради
|Снижение на 5-13%
В ФАС уточнили, что обратились не только к профильным магазинам, но и к гипермаркетам. По словам чиновников, ряд игроков рынка ограничивает наценку на школьный ассортимент перед 1 сентября еще с 2023 года.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сеть "Детский мир" представлена 62 стандартными магазинами и девятью точками формата "мини".
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