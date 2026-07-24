Сеть "Детский мир" заморозила цены на часть школьных товаров

Торговая сеть "Детский мир" заморозила цены на часть школьных товаров к началу учебного года. Об этом сообщили в петербургском управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) после обращения ведомства к ретейлерам с просьбой не завышать стоимость ассортимента.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Учебник и школьные принадлежности

Компания зафиксировала прошлогодние цены на 16 позиций канцелярии, восемь видов одежды и обуви, а также два типа рюкзаков. Стоимость тетрадей решили снизить: падение составило от 5% до 13% по сравнению с прошлым сезоном.

Категория товаров Изменение цены Канцелярия (16 позиций) Без изменений Одежда и обувь (8 артикулов) Без изменений Рюкзаки (2 вида) Без изменений Тетради Снижение на 5-13%

В ФАС уточнили, что обратились не только к профильным магазинам, но и к гипермаркетам. По словам чиновников, ряд игроков рынка ограничивает наценку на школьный ассортимент перед 1 сентября еще с 2023 года.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сеть "Детский мир" представлена 62 стандартными магазинами и девятью точками формата "мини".