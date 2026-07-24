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Сеть "Детский мир" заморозила цены на часть школьных товаров

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Торговая сеть "Детский мир" заморозила цены на часть школьных товаров к началу учебного года. Об этом сообщили в петербургском управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) после обращения ведомства к ретейлерам с просьбой не завышать стоимость ассортимента.

Учебник и школьные принадлежности
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Учебник и школьные принадлежности

Компания зафиксировала прошлогодние цены на 16 позиций канцелярии, восемь видов одежды и обуви, а также два типа рюкзаков. Стоимость тетрадей решили снизить: падение составило от 5% до 13% по сравнению с прошлым сезоном.

Категория товаров Изменение цены
Канцелярия (16 позиций) Без изменений
Одежда и обувь (8 артикулов) Без изменений
Рюкзаки (2 вида) Без изменений
Тетради Снижение на 5-13%

В ФАС уточнили, что обратились не только к профильным магазинам, но и к гипермаркетам. По словам чиновников, ряд игроков рынка ограничивает наценку на школьный ассортимент перед 1 сентября еще с 2023 года.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сеть "Детский мир" представлена 62 стандартными магазинами и девятью точками формата "мини".

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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