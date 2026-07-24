Сильный ветер привел к обрыву линий электропередач и срыву кровли в селе Усть-Кулом

Администрация Усть-Куломского района поможет восстановить крыши домов жителям, чье имущество не застраховано. Помощь окажут материалами для ремонта после удара стихии.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Работы на вышке ЛЭП

Сильный ветер повредил инфраструктуру района, особенно пострадало село Усть-Кулом. В населенном пункте повалило деревья, оборвало линии электропередач и сорвало кровлю с жилых построек.

К вечеру 23 июля дорожные службы расчистили основные улицы райцентра от веток и стволов деревьев, восстановив проезд транспорта.

"Всем жителям, у которых повреждены кровли домов и нет страховки, мы обязательно поможем с материалами. С каждым собственником пострадавшего дома обсудим ситуацию и сообщим о дальнейших действиях", — сообщил глава Усть-Куломского района Сергей Рубан.