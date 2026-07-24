Калужская область готовит системы теплоснабжения к зиме быстрее большинства регионов России. На текущий момент специалисты выполнили 59% запланированных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, сообщил губернатор Владислав Шапша на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию.
|Показатель
|Объем / Количество
|Бюджет на подготовку к сезону
|более 1,5 млрд рублей
|Количество котельных в работе
|562 объекта
|Объем теплосетей
|1200 км
|Жилой фонд
|почти 20 млн кв. м
|Модернизация сетей и котельных
|6 котельных / 45 км сетей
Для жителей области это означает снижение рисков внезапных отключений тепла в первые морозы. Чтобы избежать аварий, техники и топлива создали резервный запас. На случай поломок дежурят 250 аварийных бригад; сотрудники проходят тренировки по ликвидации ЧС.
Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил положительную динамику работ в регионе. При этом глава области Владислав Шапша потребовал усилить контроль за сроками выполнения задач и проверить финансовое состояние предприятий ЖКХ, чтобы платежи и техническое обслуживание не стали проблемой в разгар сезона.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.