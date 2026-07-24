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Риски отключения тепла в Калужской области снижаются благодаря подготовке систем

Россия » Центр » Калуга

Калужская область готовит системы теплоснабжения к зиме быстрее большинства регионов России. На текущий момент специалисты выполнили 59% запланированных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, сообщил губернатор Владислав Шапша на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию.

Радиатор
Фото: pixabay.com by ri is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Радиатор
Показатель Объем / Количество
Бюджет на подготовку к сезону более 1,5 млрд рублей
Количество котельных в работе 562 объекта
Объем теплосетей 1200 км
Жилой фонд почти 20 млн кв. м
Модернизация сетей и котельных 6 котельных / 45 км сетей

Для жителей области это означает снижение рисков внезапных отключений тепла в первые морозы. Чтобы избежать аварий, техники и топлива создали резервный запас. На случай поломок дежурят 250 аварийных бригад; сотрудники проходят тренировки по ликвидации ЧС.

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил положительную динамику работ в регионе. При этом глава области Владислав Шапша потребовал усилить контроль за сроками выполнения задач и проверить финансовое состояние предприятий ЖКХ, чтобы платежи и техническое обслуживание не стали проблемой в разгар сезона.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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