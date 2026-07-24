Риски отключения тепла в Калужской области снижаются благодаря подготовке систем

Калужская область готовит системы теплоснабжения к зиме быстрее большинства регионов России. На текущий момент специалисты выполнили 59% запланированных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, сообщил губернатор Владислав Шапша на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию.

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Показатель Объем / Количество Бюджет на подготовку к сезону более 1,5 млрд рублей Количество котельных в работе 562 объекта Объем теплосетей 1200 км Жилой фонд почти 20 млн кв. м Модернизация сетей и котельных 6 котельных / 45 км сетей

Для жителей области это означает снижение рисков внезапных отключений тепла в первые морозы. Чтобы избежать аварий, техники и топлива создали резервный запас. На случай поломок дежурят 250 аварийных бригад; сотрудники проходят тренировки по ликвидации ЧС.

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил положительную динамику работ в регионе. При этом глава области Владислав Шапша потребовал усилить контроль за сроками выполнения задач и проверить финансовое состояние предприятий ЖКХ, чтобы платежи и техническое обслуживание не стали проблемой в разгар сезона.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех