Заброшенную гостиницу в Ростове Великом снесут из-за опасности для людей

В Ростове Великом снесут заброшенную гостиницу на улице Окружной. Здание находится рядом с Ростовским Кремлём и давно стало объектом жалоб горожан.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Разрушенный дом

Местные жители несколько лет просили убрать объект, считая его опасным для прохожих. После обследования состояния строения власти подтвердили необходимость демонтажа.

"Гостиница "Ростов Великий" находится в частной собственности. Как сообщает собственник, работы по сносу аварийного здания будут проведены до конца ноября 2026 года", — сообщили специалисты правительства Ярославской области.

Объект Срок сноса Гостиница "Ростов Великий" до конца ноября 2026 года