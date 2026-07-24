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Заброшенную гостиницу в Ростове Великом снесут из-за опасности для людей

Россия » Центр » Ярославль

В Ростове Великом снесут заброшенную гостиницу на улице Окружной. Здание находится рядом с Ростовским Кремлём и давно стало объектом жалоб горожан.

Разрушенный дом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Разрушенный дом

Местные жители несколько лет просили убрать объект, считая его опасным для прохожих. После обследования состояния строения власти подтвердили необходимость демонтажа.

"Гостиница "Ростов Великий" находится в частной собственности. Как сообщает собственник, работы по сносу аварийного здания будут проведены до конца ноября 2026 года", — сообщили специалисты правительства Ярославской области.

Объект Срок сноса
Гостиница "Ростов Великий" до конца ноября 2026 года
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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