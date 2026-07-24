Заброшенную гостиницу в Ростове Великом снесут из-за опасности для людей

В Ростове Великом снесут заброшенную гостиницу на улице Окружной. Здание находится рядом с Ростовским Кремлём и давно стало объектом жалоб горожан.
Местные жители несколько лет просили убрать объект, считая его опасным для прохожих. После обследования состояния строения власти подтвердили необходимость демонтажа.
"Гостиница "Ростов Великий" находится в частной собственности. Как сообщает собственник, работы по сносу аварийного здания будут проведены до конца ноября 2026 года", — сообщили специалисты правительства Ярославской области.
|Объект
|Срок сноса
|Гостиница "Ростов Великий"
|до конца ноября 2026 года
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