В Якутске появится туристический центр с панорамными домами в лесу

В Якутске планируют создать туристско-рекреационный кластер "Южная мозаика", который объединит отдых и социальную поддержку. Проект в районе Табагинского мыса должен заработать к 2030 году. Площадка станет местом реабилитации для участников СВО, ветеранов боевых действий и пенсионеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Демидова Оксана, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Якутия

Инфраструктура и локация

Кластер расположат на участке площадью 2,6 гектара в окружении леса. Место выбрано прагматично: объект находится рядом со строящимся Ленским мостом и лагерем "Полярная звезда", что обеспечит транспортную доступность.

Проект предусматривает строительство 15 круглогодичных модульных домов. Каждый дом оснастят панорамным остеклением, двумя спальнями, кухней и теплым гаражом — важная деталь для якутского климата. Помимо жилья, на территории появятся:

кафе и магазин;

бани и мангальные зоны с беседками;

пункт проката туристического снаряжения;

детская спортивная площадка.

Автор проекта, офицер МВД в отставке Сергей Хромов, уже за собственные средства проложил к участку грунтовую дорогу длиной один километр. Теперь он предлагает включить её в генплан Якутска и официально назвать улицей Туристической.

Социальная роль проекта

Разработчики заявляют о "двойном назначении" кластера. В обычное время он будет работать как туристический объект, но станет и базой для психологического и физического восстановления людей после боевых действий или в пожилом возрасте.

"Тысячи бойцов нуждаются в планомерном реабилитационном подходе, который включает не только медицинские условия, но и места, где человек может отдохнуть и на время забыть о тяготах", — пояснил заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Николай Потапов.

Сроки и стоимость реализации

Общие затраты на запуск "Южной мозаики" оценивают в 160 миллионов рублей. Проект уже прошел экспертизу и попал в инвесткарту РФ. Технические решения адаптированы под условия региона, что снижает риски при эксплуатации.

Параметр Значение Стоимость проекта 160 млн рублей Срок реализации до 2030 года Количество домов 15 модульных зданий Площадь территории 2,6 гектара

Для завершения строительства инициатор проекта ищет поддержку государства и частных инвесторов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова