В Якутске появится туристический центр с панорамными домами в лесу

В Якутске планируют создать туристско-рекреационный кластер "Южная мозаика", который объединит отдых и социальную поддержку. Проект в районе Табагинского мыса должен заработать к 2030 году. Площадка станет местом реабилитации для участников СВО, ветеранов боевых действий и пенсионеров.
Кластер расположат на участке площадью 2,6 гектара в окружении леса. Место выбрано прагматично: объект находится рядом со строящимся Ленским мостом и лагерем "Полярная звезда", что обеспечит транспортную доступность.
Проект предусматривает строительство 15 круглогодичных модульных домов. Каждый дом оснастят панорамным остеклением, двумя спальнями, кухней и теплым гаражом — важная деталь для якутского климата. Помимо жилья, на территории появятся:
Автор проекта, офицер МВД в отставке Сергей Хромов, уже за собственные средства проложил к участку грунтовую дорогу длиной один километр. Теперь он предлагает включить её в генплан Якутска и официально назвать улицей Туристической.
Разработчики заявляют о "двойном назначении" кластера. В обычное время он будет работать как туристический объект, но станет и базой для психологического и физического восстановления людей после боевых действий или в пожилом возрасте.
"Тысячи бойцов нуждаются в планомерном реабилитационном подходе, который включает не только медицинские условия, но и места, где человек может отдохнуть и на время забыть о тяготах", — пояснил заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Николай Потапов.
Общие затраты на запуск "Южной мозаики" оценивают в 160 миллионов рублей. Проект уже прошел экспертизу и попал в инвесткарту РФ. Технические решения адаптированы под условия региона, что снижает риски при эксплуатации.
|Параметр
|Значение
|Стоимость проекта
|160 млн рублей
|Срок реализации
|до 2030 года
|Количество домов
|15 модульных зданий
|Площадь территории
|2,6 гектара
Для завершения строительства инициатор проекта ищет поддержку государства и частных инвесторов.
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