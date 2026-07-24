Сахалин наладил интенсивные морские поставки торфа в Японию и Корею

Сахалинские производители удвоили поставки торфа в страны АТР. Приморское управление Россельхознадзора оформило 13 партий груза для отправки в Японию и Южную Корею.

Фото: Pravda.Ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туманное болото на рассвете

Основной объем продукции ушел в Японию: туда отправили 12 партий общим объемом 19,4 тысячи кубометров. В Республику Корея ушла одна партия весом 5 тысяч тонн. Интенсивность отгрузок растет — только за последнюю неделю ведомство оформило документы на 3,4 тысячи кубометров торфа для японского рынка.

Направление Объем/количество Япония (текущий период) 12 партий (19,4 тыс. м³) Япония (прошлый год) 6 партий (9,9 тыс. м³) Республика Корея 1 партия (5 тыс. тонн)

Чтобы груз пересек границу, Сахалинский филиал ФГБУ "АПК НАЦРЫБА" провел лабораторные исследования качества продукции. После этого Россельхознадзор выдал необходимые фитосанитарные сертификаты.

Рост экспорта торфа с острова свидетельствует о востребованности местного сырья у азиатских партнеров и налаженной логистике через морские порты региона.