Сахалин наладил интенсивные морские поставки торфа в Японию и Корею

Сахалинские производители удвоили поставки торфа в страны АТР. Приморское управление Россельхознадзора оформило 13 партий груза для отправки в Японию и Южную Корею.
Основной объем продукции ушел в Японию: туда отправили 12 партий общим объемом 19,4 тысячи кубометров. В Республику Корея ушла одна партия весом 5 тысяч тонн. Интенсивность отгрузок растет — только за последнюю неделю ведомство оформило документы на 3,4 тысячи кубометров торфа для японского рынка.
|Направление
|Объем/количество
|Япония (текущий период)
|12 партий (19,4 тыс. м³)
|Япония (прошлый год)
|6 партий (9,9 тыс. м³)
|Республика Корея
|1 партия (5 тыс. тонн)
Чтобы груз пересек границу, Сахалинский филиал ФГБУ "АПК НАЦРЫБА" провел лабораторные исследования качества продукции. После этого Россельхознадзор выдал необходимые фитосанитарные сертификаты.
Рост экспорта торфа с острова свидетельствует о востребованности местного сырья у азиатских партнеров и налаженной логистике через морские порты региона.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.