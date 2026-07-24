Стройку ЖК «Пушкино» в Омске заморозили из-за незаконного найма рабочих

Работы по строительству жилого комплекса "Пушкино" в Омске заморозили на две недели. Причиной стали нарушения при найме иностранных рабочих и незаконное ведение стройдеятельности.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Строительная площадка

Поводом для проверки стало заявление одного из сотрудников, который сообщил о проблемах с документами у мигрантов на объекте. Проверка показала: предприниматель вовремя не уведомил власти о том, что взял в штат 49 граждан Узбекистана.

Сейчас по этому факту ведется расследование. Согласно КоАП РФ, за нарушение порядка трудоустройства иностранных граждан должностным лицам грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Если подобное повторится в течение года, сумма взыскания для юридического лица вырастет до 2 миллионов рублей.

Вид нарушения Последствие/Штраф Несвоевременное уведомление о найме иностранцев от 500 тыс. до 1 млн руб. (должностные лица) Повторный случай в течение года от 1 млн до 2 млн руб. (юридические лица) Незаконное осуществление стройдеятельности Приостановка работ на 14 суток

Помимо проблем с миграционным учетом, инспекторы нашли на площадке и другие отклонения от норм. Из-за этого стройку ЖК "Пушкино" официально приостановили на 14 дней.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов "Для застройщиков в регионах такие простои становятся серьезным финансовым ударом. Приостановка работ даже на две недели сбивает график поставок материалов и оплаты труда, что ведет к удорожанию объекта. Кроме того, крупные штрафы за миграционные нарушения сейчас применяются жестко: надзорные органы стремятся очистить стройплощадки от "серых" схем найма, которые часто сопровождаются нарушением техники безопасности", — пояснил Валерий Козлов.