Работы по строительству жилого комплекса "Пушкино" в Омске заморозили на две недели. Причиной стали нарушения при найме иностранных рабочих и незаконное ведение стройдеятельности.
Поводом для проверки стало заявление одного из сотрудников, который сообщил о проблемах с документами у мигрантов на объекте. Проверка показала: предприниматель вовремя не уведомил власти о том, что взял в штат 49 граждан Узбекистана.
Сейчас по этому факту ведется расследование. Согласно КоАП РФ, за нарушение порядка трудоустройства иностранных граждан должностным лицам грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Если подобное повторится в течение года, сумма взыскания для юридического лица вырастет до 2 миллионов рублей.
|Вид нарушения
|Последствие/Штраф
|Несвоевременное уведомление о найме иностранцев
|от 500 тыс. до 1 млн руб. (должностные лица)
|Повторный случай в течение года
|от 1 млн до 2 млн руб. (юридические лица)
|Незаконное осуществление стройдеятельности
|Приостановка работ на 14 суток
Помимо проблем с миграционным учетом, инспекторы нашли на площадке и другие отклонения от норм. Из-за этого стройку ЖК "Пушкино" официально приостановили на 14 дней.
"Для застройщиков в регионах такие простои становятся серьезным финансовым ударом. Приостановка работ даже на две недели сбивает график поставок материалов и оплаты труда, что ведет к удорожанию объекта. Кроме того, крупные штрафы за миграционные нарушения сейчас применяются жестко: надзорные органы стремятся очистить стройплощадки от "серых" схем найма, которые часто сопровождаются нарушением техники безопасности", — пояснил Валерий Козлов.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.