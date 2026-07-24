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Сельхозпроизводители Якутии получили сотни тонн топлива для заготовки кормов

Россия » Дальний Восток » Якутск

Сельхозпроизводители Якутии получили 844 тонны дизельного топлива для заготовки кормов. Ресурс уже распределили по всем муниципальным районам республики, где развито кормопроизводство.

Комбайн TORUM 785, Ростсельмаш
Фото: Пресс-служба Ростсельмаша
Комбайн TORUM 785, Ростсельмаш

"Топливными компаниями предоставлено порядка 844 тонн дизельного топлива. Оно полностью перераспределено по всем муниципальным районам", — сообщил министр сельского хозяйства и продовольственной политики республики Артем Александров.

Механизм доставки и реализации горючего разработали Минсельхоз совместно с министерством по делам гражданской обороны. В условиях огромных расстояний и сложной логистики Якутии такая координация позволяет оперативно снабжать удаленные хозяйства.

Погода и паводки: риски зимовки

Параллельно с заготовкой кормов власти оценивают потери от весенних паводков. В районы уже направили акты для фиксации ущерба. Главная цель сейчас — обеспечить скот и лошадей запасами на зиму, так как любые просчеты в северном климате приводят к массовому падежу животных.

Ситуацию осложняет засуха, особенно сильно ударившая по Амгинскому району — одному из главных зерновых центров республики. Несмотря на капризы погоды, регион планирует выполнить план по урожаю.

Показатель Значение / Статус
Распределенное топливо 844 тонны ДТ
Целевой показатель по культурам минимум 95% (кормовые и зерновые)
Критический фактор в Амге засуха

"С учетом тех параметров, которые доведены до всех муниципальных районов, сегодня мы должны выйти минимум на 95% как по кормовым, так и по зерновым культурам", — добавил Артем Александров.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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