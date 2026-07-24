Сельхозпроизводители Якутии получили сотни тонн топлива для заготовки кормов

Сельхозпроизводители Якутии получили 844 тонны дизельного топлива для заготовки кормов. Ресурс уже распределили по всем муниципальным районам республики, где развито кормопроизводство.

Фото: Пресс-служба Ростсельмаша Комбайн TORUM 785, Ростсельмаш

"Топливными компаниями предоставлено порядка 844 тонн дизельного топлива. Оно полностью перераспределено по всем муниципальным районам", — сообщил министр сельского хозяйства и продовольственной политики республики Артем Александров.

Механизм доставки и реализации горючего разработали Минсельхоз совместно с министерством по делам гражданской обороны. В условиях огромных расстояний и сложной логистики Якутии такая координация позволяет оперативно снабжать удаленные хозяйства.

Погода и паводки: риски зимовки

Параллельно с заготовкой кормов власти оценивают потери от весенних паводков. В районы уже направили акты для фиксации ущерба. Главная цель сейчас — обеспечить скот и лошадей запасами на зиму, так как любые просчеты в северном климате приводят к массовому падежу животных.

Ситуацию осложняет засуха, особенно сильно ударившая по Амгинскому району — одному из главных зерновых центров республики. Несмотря на капризы погоды, регион планирует выполнить план по урожаю.

Показатель Значение / Статус Распределенное топливо 844 тонны ДТ Целевой показатель по культурам минимум 95% (кормовые и зерновые) Критический фактор в Амге засуха

"С учетом тех параметров, которые доведены до всех муниципальных районов, сегодня мы должны выйти минимум на 95% как по кормовым, так и по зерновым культурам", — добавил Артем Александров.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов