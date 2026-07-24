Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бизнес переключается на лизинг автомобилей с пробегом вместо новых машин
Омский филиал Центра оценки безопасности обнаружил кишечную палочку в кефире и ряженке
Морские порты Дальнего Востока обеспечивают треть грузооборота российских терминалов
Смена приоритетов на жилищном рынке Кузбасса: каким образом изменились предпочтения горожан
Саратов увеличит расходы на транспорт и ремонт теплосетей в 2026 году
Сеть "Детский мир" заморозила цены на часть школьных товаров
Сильный ветер привел к обрыву линий электропередач и срыву кровли в селе Усть-Кулом
Риски отключения тепла в Калужской области снижаются благодаря подготовке систем
Заброшенную гостиницу в Ростове Великом снесут из-за опасности для людей

Ураган в Краснощеково оставил половину жителей села без света на три дня

Россия » Сибирь » Барнаул

Половина жителей Краснощекова — районного центра Алтайского края — живет без электричества уже третий день. Разрушительный ураган обрушился на село во второй половине 21 июля. Местные жители вместе со спасателями продолжают расчищать завалы от вырванных с корнем деревьев, а вопрос о компенсациях пострадавшим пока не решен. Об этом "Правде.Ру" рассказали краснощековцы и подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Мужчина проверяет электрический счетчик фонариком в щитке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мужчина проверяет электрический счетчик фонариком в щитке

Что произошло в селе

Ураган повалил деревья, снес крыши со сто са двадцати восьми жилых домов и двадцати четырех административных зданий. Ветр разнесли по селу разобранные теплицы, сломаны уличные туалеты и надворные постройки. По словам жителей, спасатели работают в райцентре третий день подряд: распиливают поваленные стволы, сносят завалы с придомовых территорий, помогают укрывать поврежденные кровли и чинить заборы. За сутки обследовано 89 жилых домов, с подворій убрано около пятидесяти деревьев. Особое внимание — пожилым людям и многодетным семьям.

По всему селу пропал домашний интернет. "По всему селу сломался Wi-Fi. Ужас полный у нас произошел", — рассказывают жители.

Половина райцентра без света

Ситуация с электроснабжением остается напряженной. Электричество вернули пока лишь половине потребителей — в основном жителям центральной части села. Бригады электриков продолжают ремонтные работы, на помощь прибыли специалисты из нескольких соседних районов. В районе работают девять бригад.

По данным энергетиков края, за сутки свет вернули в 85 населенным пунктам Алтайского края, обесточенных из-за непогоды. Частично электроснабжение всё ещё нарушено в нескольких селах Краснощековского и Чарышского районов. Всего на ликвидацию последствий в регионе задействовано почти двести тридцать человек и более шестидесяти единиц техники.

Режим ЧС и нерешенные выплаты

В селах Краснощеково и Маралихе введен режим чрезвычайной ситуации. В районной администрации "Банкфаксу" не удалось получить оперативный комментарий: компетентные сотрудники отсутствовали на рабочих местах. Информации о назначении выплат материальной помощи населению администрация не располагает. При этом в администрации отмечают, что от урагана пострадали и дома чиновников.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что в районе продолжают работать оперативная группа и аэромобильная группировка, а также спасатели управления по делам ГОЧС и ПБ региона. Работы по оказанию адресной помощи гражданам продолжатся в течение дня.

Читайте также

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Экономика и бизнес
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Еда и рецепты
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
Сельхозпроизводители Якутии получили сотни тонн топлива для заготовки кормов
Романтика в соцсетях стала ловушкой: установка маленькой коробочки в розетку предопределит визит полиции
Россельхознадзор ограничил импорт молочных товаров из Армении по санитарным нормам
Переориентация потоков на Дальний Восток ускорила рост грузооборота портов
Ураган в Краснощеково оставил половину жителей села без света на три дня
Бесплатная диагностика зрения для участников СВО и их семей в Чебоксарах
Новые торговые санкции США увеличат себестоимость товаров из России
Верховный суд РФ спас единственный кинотеатр Нефтеюганска от превращения в гипермаркет
Экспорт сахалинского торфа в Японию и Южную Корею вырос в два раза
Сыр, молоко и 15 минут: простой рецепт, после которого вы перестанете покупать выпечку в магазине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.