Ураган в Краснощеково оставил половину жителей села без света на три дня

Половина жителей Краснощекова — районного центра Алтайского края — живет без электричества уже третий день. Разрушительный ураган обрушился на село во второй половине 21 июля. Местные жители вместе со спасателями продолжают расчищать завалы от вырванных с корнем деревьев, а вопрос о компенсациях пострадавшим пока не решен. Об этом "Правде.Ру" рассказали краснощековцы и подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Мужчина проверяет электрический счетчик фонариком в щитке

Что произошло в селе

Ураган повалил деревья, снес крыши со сто са двадцати восьми жилых домов и двадцати четырех административных зданий. Ветр разнесли по селу разобранные теплицы, сломаны уличные туалеты и надворные постройки. По словам жителей, спасатели работают в райцентре третий день подряд: распиливают поваленные стволы, сносят завалы с придомовых территорий, помогают укрывать поврежденные кровли и чинить заборы. За сутки обследовано 89 жилых домов, с подворій убрано около пятидесяти деревьев. Особое внимание — пожилым людям и многодетным семьям.

По всему селу пропал домашний интернет. "По всему селу сломался Wi-Fi. Ужас полный у нас произошел", — рассказывают жители.

Половина райцентра без света

Ситуация с электроснабжением остается напряженной. Электричество вернули пока лишь половине потребителей — в основном жителям центральной части села. Бригады электриков продолжают ремонтные работы, на помощь прибыли специалисты из нескольких соседних районов. В районе работают девять бригад.

По данным энергетиков края, за сутки свет вернули в 85 населенным пунктам Алтайского края, обесточенных из-за непогоды. Частично электроснабжение всё ещё нарушено в нескольких селах Краснощековского и Чарышского районов. Всего на ликвидацию последствий в регионе задействовано почти двести тридцать человек и более шестидесяти единиц техники.

Режим ЧС и нерешенные выплаты

В селах Краснощеково и Маралихе введен режим чрезвычайной ситуации. В районной администрации "Банкфаксу" не удалось получить оперативный комментарий: компетентные сотрудники отсутствовали на рабочих местах. Информации о назначении выплат материальной помощи населению администрация не располагает. При этом в администрации отмечают, что от урагана пострадали и дома чиновников.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что в районе продолжают работать оперативная группа и аэромобильная группировка, а также спасатели управления по делам ГОЧС и ПБ региона. Работы по оказанию адресной помощи гражданам продолжатся в течение дня.

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