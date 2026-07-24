Бесплатная диагностика зрения для участников СВО и их семей в Чебоксарах

В Чебоксарах 28 июля пройдет День открытых дверей для бойцов СВО и их близких. В Республиканской клинической офтальмологической больнице бесплатно обследуют зрение участников спецоперации и членов их семей.
Акцию организовали совместно с чувашским филиалом фонда "Защитники Отечества". Врачи проведут комплексную диагностику органов зрения и дадут профессиональные рекомендации по лечению и профилактике.
|Параметр
|Информация
|Дата и время
|28 июля, с 08:00 до 13:00
|Адрес
|г. Чебоксары, ул. Ашмарина, 85
|Документы
|Паспорт, полис ОМС, СНИЛС
Записаться на прием можно по двум каналам:
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