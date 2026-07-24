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Бесплатная диагностика зрения для участников СВО и их семей в Чебоксарах

Россия » Поволжье » Чебоксары

В Чебоксарах 28 июля пройдет День открытых дверей для бойцов СВО и их близких. В Республиканской клинической офтальмологической больнице бесплатно обследуют зрение участников спецоперации и членов их семей.

Зрение
Фото: www.freepik.com by ologist's office pikisuperstar is licensed under Free More info
Зрение

Акцию организовали совместно с чувашским филиалом фонда "Защитники Отечества". Врачи проведут комплексную диагностику органов зрения и дадут профессиональные рекомендации по лечению и профилактике.

Параметр Информация
Дата и время 28 июля, с 08:00 до 13:00
Адрес г. Чебоксары, ул. Ашмарина, 85
Документы Паспорт, полис ОМС, СНИЛС

Записаться на прием можно по двум каналам:

  • через регистратуру больницы: (8352) 51-36-54;
  • через социальных координаторов фонда "Защитники Отечества": (8352) 70-94-26.
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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