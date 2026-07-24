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Верховный суд РФ спас единственный кинотеатр Нефтеюганска от превращения в гипермаркет

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Верховный суд РФ обязал вернуть жителям Нефтеюганска единственный в городе кинотеатр. Здание пытались превратить в гипермаркет после того, как в 2023 году передали его в аренду частному предпринимателю.

Семья в кинотеатре
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Семья в кинотеатре

Конфликт возник из-за смены профиля объекта. Департамент имущественных отношений города посчитал сделку незаконной: по условиям договора арендатор должен был отремонтировать помещение и продолжить показ фильмов, а не открывать торговую точку.

Судебное разбирательство прошло через три инстанции. Первый суд поддержал бизнесмена, второй встал на сторону муниципалитета, а финальное решение принял Верховный суд РФ.

"Организация кинематографии не подлежит приватизации, если она единственная в населенном пункте", — пояснили в пресс-службе ВС РФ.

Коллегия по экономическим спорам подтвердила: закон о кинематографии запрещает передачу таких объектов в частную собственность или использование их не по назначению, если городу больше негде смотреть кино. Суд оставил в силе решение апелляции.

До этого момента власти Нефтеюганска искали альтернативы закрытому кинотеатру "Юган". Рассматривались варианты строительства нового здания, запуск временных площадок или привлечение крупных федеральных сетей. Теперь судьба существующего здания определена законом, и администрация города должна решить, как вернуть его в эксплуатацию.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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