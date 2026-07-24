Экспорт сахалинского торфа в Японию и Южную Корею вырос в два раза

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в Сахалинской области оформило 13 партий торфа на экспорт в Японию и Республику Корея. Объём поставок за аналогичный период вырос в два раза. Двенадцать партий общим объёмом 19,4 тысячи кубометров ушли в Японию, одна партия весом 5 тысяч тонн — в Республику Корея.

Фото: Pravda.Ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туманное болото на рассвете

Только за последнюю неделю на экспорт в японский рынок сертифицировано 3,4 тысячи кубометров. Качество продукции подтверждено исследованиями Сахалинского филиала ФГБУ "АПК НАЦРЫБА". На все партии выданы фитосанитарные сертификаты. За тот же период 2024 года в Японию было оформлено 6 партий объёмом 9,9 тысячи кубометров.