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Экспорт сахалинского торфа в Японию и Южную Корею вырос в два раза

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в Сахалинской области оформило 13 партий торфа на экспорт в Японию и Республику Корея. Объём поставок за аналогичный период вырос в два раза. Двенадцать партий общим объёмом 19,4 тысячи кубометров ушли в Японию, одна партия весом 5 тысяч тонн — в Республику Корея.

Туманное болото на рассвете
Фото: Pravda.Ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туманное болото на рассвете

Только за последнюю неделю на экспорт в японский рынок сертифицировано 3,4 тысячи кубометров. Качество продукции подтверждено исследованиями Сахалинского филиала ФГБУ "АПК НАЦРЫБА". На все партии выданы фитосанитарные сертификаты. За тот же период 2024 года в Японию было оформлено 6 партий объёмом 9,9 тысячи кубометров.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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