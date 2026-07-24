Роспотребнадзор проверил концентрацию вредных веществ в воздухе Лангепаса

В Лангепасе проверили качество воздуха после задымления, вызванного лесными пожарами в регионе. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы на улице Ленина, чтобы определить концентрацию взвешенных веществ, оксида и диоксида углерода, а также иных продуктов горения.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Выгоревший лес и пожарные машины

Анализы показали, что предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не превышены. Ведомство перевело мониторинг атмосферы в ежедневный режим.

Показатель Значение (на 23 июля) Количество лесных пожаров в регионе 27 Площадь выгоревших территорий 3,3 тыс. га Статус в Нижневартовском районе Режим ЧС