Роспотребнадзор проверил концентрацию вредных веществ в воздухе Лангепаса

В Лангепасе проверили качество воздуха после задымления, вызванного лесными пожарами в регионе. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы на улице Ленина, чтобы определить концентрацию взвешенных веществ, оксида и диоксида углерода, а также иных продуктов горения.
Анализы показали, что предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не превышены. Ведомство перевело мониторинг атмосферы в ежедневный режим.
|Показатель
|Значение (на 23 июля)
|Количество лесных пожаров в регионе
|27
|Площадь выгоревших территорий
|3,3 тыс. га
|Статус в Нижневартовском районе
|Режим ЧС
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