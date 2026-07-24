Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сыр, молоко и 15 минут: простой рецепт, после которого вы перестанете покупать выпечку в магазине
Роспотребнадзор проверил концентрацию вредных веществ в воздухе Лангепаса
В Омске представили макет нового терминала и инфраструктуры авиаузла
Тамбов превращают в главный центр поставок из Ирана: какие продукты первыми попадут на российские прилавки
Студенты на грани срыва: от городского стресса помогло совершенно невероятное лекарство
Сказка о теплом доме: строим грамотную изоляцию своими руками без помощи дорогих бригад
Замена приевшемуся варенью: божественная кисло-сладкая пастила из ягод смородины
Солнце нанесло новый удар по Земле: магнитная буря G1 оказалась не такой безобидной, как кажется
В Якутии инвестиции в экологию в ближайшие два года превысят 38 млрд рублей

Педагог из Алтайского края создала систему профориентации для сельских подростков

Россия » Сибирь » Барнаул

Педагог из села Майский Елена Соколова создала систему профориентации и наставничества для подростков, живущих в малых населенных пунктах Алтайского края. Проект помогает школьникам из глубинки выбрать профессию и найти специалистов, которые станут их менторами.

профориентация
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
профориентация

Программа включает индивидуальные консультации, групповые занятия и мастер-классы. Ученики встречаются с представителями разных специальностей, чтобы понять специфику работы из первых уст.

"Раннее сопровождение подростков особенно важно в малых поселениях, где доступ к информации о профессиях и возможностях трудоустройства ограничен", — пояснила Елена Соколова.

Инициатива работает при поддержке администрации Майского сельского поселения и региональных образовательных учреждений. Основная задача — дать подросткам инструменты для принятия осознанного решения о будущем обучении и карьере.

По словам автора проекта, часть участников уже определилась с выбором и начала готовиться к поступлению в колледжи или вузы. В планах Соколовой распространить этот опыт на другие поселения региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Авторские статьи
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Еда и рецепты
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
Ученые смогли определить пол людей каменного века по ДНК со стен пещер
Рыбопромышленники в Западно-Беринговоморской зоне выловили свыше 267 тонн лососевых
Вернули надежду на продолжение рода: семьи участников СВО получили право на дорогостоящую помощь
Массовые сбои в работе светофоров создают риски на дорогах Нижнего Новгорода
Спрос на ивановское постельное белье обеспечил рост выпуска изделий на 8,6%
Выплаты за аренду жилья в Севастополе: кто из молодых семей может претендовать
Отстрел диких кабанов в Орловской области поможет предотвратить вспышку АЧС
Заселение в отель по QR-коду: как работает новая система в Самарской области
В Уфе создадут автодром для обучения водителей электросамокатов
Новый авиамаршрут во Владивосток: рейсы в город с кочевой культурой Китая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.