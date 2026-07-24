Педагог из Алтайского края создала систему профориентации для сельских подростков

Педагог из села Майский Елена Соколова создала систему профориентации и наставничества для подростков, живущих в малых населенных пунктах Алтайского края. Проект помогает школьникам из глубинки выбрать профессию и найти специалистов, которые станут их менторами.
Программа включает индивидуальные консультации, групповые занятия и мастер-классы. Ученики встречаются с представителями разных специальностей, чтобы понять специфику работы из первых уст.
"Раннее сопровождение подростков особенно важно в малых поселениях, где доступ к информации о профессиях и возможностях трудоустройства ограничен", — пояснила Елена Соколова.
Инициатива работает при поддержке администрации Майского сельского поселения и региональных образовательных учреждений. Основная задача — дать подросткам инструменты для принятия осознанного решения о будущем обучении и карьере.
По словам автора проекта, часть участников уже определилась с выбором и начала готовиться к поступлению в колледжи или вузы. В планах Соколовой распространить этот опыт на другие поселения региона.
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