Губернатор Омской области Виталий Хоценко осмотрел выставку XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в парке "Россия — Моя история". Мероприятие открыли глава региона, посол Казахстана в РФ Даурен Абаев и вице-президент ТПП России Владимир Падалко.
Центральным объектом экспозиции стал макет нового аэропорта Омск-Федоровка. Проект "Воздушные ворота" включает здание терминала и сопутствующую инфраструктуру. Строительство авиаузла в Любинском районе планируют завершить к 2028 году.
|Объект / Направление
|Суть экспозиции
|Аэропорт Омск-Федоровка
|Макет терминала и инфраструктуры (срок сдачи — 2028 г.)
|Транспортный узел
|Возможности речного порта и ход строительства Северного обхода Омска
|Промышленность
|Разработки в нефтехимии, приборостроении и полимерах
Помимо авиации, на площадках представили проекты развития железнодорожной сети, цифровые технологии и достижения региональной промышленности. Форум в Омске проходит 24 и 25 июля.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.