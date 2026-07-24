В Омске представили макет нового терминала и инфраструктуры авиаузла

Губернатор Омской области Виталий Хоценко осмотрел выставку XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в парке "Россия — Моя история". Мероприятие открыли глава региона, посол Казахстана в РФ Даурен Абаев и вице-президент ТПП России Владимир Падалко.

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Центральным объектом экспозиции стал макет нового аэропорта Омск-Федоровка. Проект "Воздушные ворота" включает здание терминала и сопутствующую инфраструктуру. Строительство авиаузла в Любинском районе планируют завершить к 2028 году.

Объект / Направление Суть экспозиции Аэропорт Омск-Федоровка Макет терминала и инфраструктуры (срок сдачи — 2028 г.) Транспортный узел Возможности речного порта и ход строительства Северного обхода Омска Промышленность Разработки в нефтехимии, приборостроении и полимерах

Помимо авиации, на площадках представили проекты развития железнодорожной сети, цифровые технологии и достижения региональной промышленности. Форум в Омске проходит 24 и 25 июля.

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