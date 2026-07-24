Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Студенты на грани срыва: от городского стресса помогло совершенно невероятное лекарство
Сказка о теплом доме: строим грамотную изоляцию своими руками без помощи дорогих бригад
Замена приевшемуся варенью: божественная кисло-сладкая пастила из ягод смородины
Солнце нанесло новый удар по Земле: магнитная буря G1 оказалась не такой безобидной, как кажется
В Якутии инвестиции в экологию в ближайшие два года превысят 38 млрд рублей
В Петрозаводске меняют схему движения на перекрестке Хейкконена и Учительской
Болезнь Ньюкасла: как вирусное заболевание птиц передается человеку
Средняя зарплата электрогазосварщиков в Омске достигла 111 306 рублей в месяц
Жара до 40 градусов и локальные ливни придут в Саратовскую область

Тамбов превращают в главный центр поставок из Ирана: какие продукты первыми попадут на российские прилавки

Россия » Центр » Тамбов

Тамбовская область превращается в крупный логистический терминал для иранских товаров. Региональная Корпорация развития и Центр поддержки экспорта проектируют продовольственный хаб, который замкнет на себе поставки из Исламской Республики. Прямой канал связи позволит доставлять овощи, рыбу и заморозку без участия третьих стран, используя мощности Каспия.

Евгений Первышов, Тамбов
Фото: vk.com/pervyshovea
Евгений Первышов, Тамбов

Каспийская сцепка и прямая доставка

В основе проекта лежит механика транспортного коридора "Север — Юг". Иранские бизнесмены уже ведут стыковку маршрутов с Астраханской областью. Морское плечо через Каспий позволит исключить транзитные риски и снизить стоимость логистики для конечного потребителя в России. Тамбов в этой схеме выступает как "сухой порт", готовый принимать и распределять грузы.

"Прямые поставки без посредников — это всегда выигрыш в цене. Но для стабильной работы хаба критически важна энергетическая составляющая, ведь стоимость литра топлива напрямую влияет на маржинальность перевозок", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Местные власти обещают предпринимателям полное сопровождение: от выделения площадок с готовыми коммуникациями до налоговых преференций. Учитывая, что в регионе налажен жесткий контроль за инфраструктурными объектами, инвесторы могут рассчитывать на соблюдение сроков строительства.

Экономический фундамент региона

Запуск хаба может сбалансировать внутренний рынок. Пока одни сектора, такие как местное животноводство, показывают волатильность показателей, импорт овощей и фруктов из Ирана создаст стабильный поток товарной массы. Однако расширение транспортных мощностей неизбежно ставит вопрос о модернизации дорожной сети.

"Создание агрохаба требует серьезных вложений в социальную и дорожную инфраструктуру. Региональный бюджет получит отдачу только при условии, что мастер-планы развития территорий будут учитывать возросшую нагрузку на городские узлы", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр Что меняется
Маршрут Прямой путь через Каспий в Астрахань и далее в Тамбов
Товарные группы Рыба, фрукты, овощи, замороженные полуфабрикаты
Поддержка Инженерные сети и государственные субсидии инвесторам

Несмотря на оптимизм, проект сталкивается с вызовами. Аномально высокие цены на бензин и возможный дефицит ГСМ в ЦФО могут стать тормозом для фур, распределяющих товар из хаба в соседние области. Тщательная настройка логистики — ключевой этап реализации программы.

"Иранский импорт поможет закрыть дефицит по ряду позиций, особенно в межсезонье. Это важный шаг для укрепления продовольственной безопасности всего Центрального федерального округа", — подчеркнул аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Почему выбран именно Тамбов?

Регион находится на пересечении ключевых федеральных трасс, что позволяет эффективно распределять товары по всему Черноземью и в сторону Москвы.

Какие продукты будут привозить?

Основной упор сделан на скоропортящиеся товары: свежие овощи, фрукты и иранские морепродукты, для которых построят современные холодильные склады.

Читайте также

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
региональный экономист Валерий Козлов
аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Еда и рецепты
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
Ученые смогли определить пол людей каменного века по ДНК со стен пещер
Рыбопромышленники в Западно-Беринговоморской зоне выловили свыше 267 тонн лососевых
Вернули надежду на продолжение рода: семьи участников СВО получили право на дорогостоящую помощь
Массовые сбои в работе светофоров создают риски на дорогах Нижнего Новгорода
Спрос на ивановское постельное белье обеспечил рост выпуска изделий на 8,6%
Выплаты за аренду жилья в Севастополе: кто из молодых семей может претендовать
Отстрел диких кабанов в Орловской области поможет предотвратить вспышку АЧС
Заселение в отель по QR-коду: как работает новая система в Самарской области
В Уфе создадут автодром для обучения водителей электросамокатов
Новый авиамаршрут во Владивосток: рейсы в город с кочевой культурой Китая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.