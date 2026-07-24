Тамбов превращают в главный центр поставок из Ирана: какие продукты первыми попадут на российские прилавки

Тамбовская область превращается в крупный логистический терминал для иранских товаров. Региональная Корпорация развития и Центр поддержки экспорта проектируют продовольственный хаб, который замкнет на себе поставки из Исламской Республики. Прямой канал связи позволит доставлять овощи, рыбу и заморозку без участия третьих стран, используя мощности Каспия.

Фото: vk.com/pervyshovea Евгений Первышов, Тамбов

Каспийская сцепка и прямая доставка

В основе проекта лежит механика транспортного коридора "Север — Юг". Иранские бизнесмены уже ведут стыковку маршрутов с Астраханской областью. Морское плечо через Каспий позволит исключить транзитные риски и снизить стоимость логистики для конечного потребителя в России. Тамбов в этой схеме выступает как "сухой порт", готовый принимать и распределять грузы.

"Прямые поставки без посредников — это всегда выигрыш в цене. Но для стабильной работы хаба критически важна энергетическая составляющая, ведь стоимость литра топлива напрямую влияет на маржинальность перевозок", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Местные власти обещают предпринимателям полное сопровождение: от выделения площадок с готовыми коммуникациями до налоговых преференций. Учитывая, что в регионе налажен жесткий контроль за инфраструктурными объектами, инвесторы могут рассчитывать на соблюдение сроков строительства.

Экономический фундамент региона

Запуск хаба может сбалансировать внутренний рынок. Пока одни сектора, такие как местное животноводство, показывают волатильность показателей, импорт овощей и фруктов из Ирана создаст стабильный поток товарной массы. Однако расширение транспортных мощностей неизбежно ставит вопрос о модернизации дорожной сети.

"Создание агрохаба требует серьезных вложений в социальную и дорожную инфраструктуру. Региональный бюджет получит отдачу только при условии, что мастер-планы развития территорий будут учитывать возросшую нагрузку на городские узлы", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр Что меняется Маршрут Прямой путь через Каспий в Астрахань и далее в Тамбов Товарные группы Рыба, фрукты, овощи, замороженные полуфабрикаты Поддержка Инженерные сети и государственные субсидии инвесторам

Несмотря на оптимизм, проект сталкивается с вызовами. Аномально высокие цены на бензин и возможный дефицит ГСМ в ЦФО могут стать тормозом для фур, распределяющих товар из хаба в соседние области. Тщательная настройка логистики — ключевой этап реализации программы.

"Иранский импорт поможет закрыть дефицит по ряду позиций, особенно в межсезонье. Это важный шаг для укрепления продовольственной безопасности всего Центрального федерального округа", — подчеркнул аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Почему выбран именно Тамбов?

Регион находится на пересечении ключевых федеральных трасс, что позволяет эффективно распределять товары по всему Черноземью и в сторону Москвы.

Какие продукты будут привозить?

Основной упор сделан на скоропортящиеся товары: свежие овощи, фрукты и иранские морепродукты, для которых построят современные холодильные склады.

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